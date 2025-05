Google Cloud étend son programme RPP en France

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette annonce intervient à un moment charnière pour des secteurs allant de la santé à la distribution, confrontés à une recrudescence d’attaques par ransomware, susceptible de provoquer une flambée des primes d’assurance cyber. Après une période de baisse des tarifs, les courtiers alertent désormais sur des hausses à deux chiffres et un durcissement des critères de souscription dans l’ensemble des secteurs. Surtout, ils anticipent une exigence accrue en matière de contrôles de cybersécurité – un enjeu auquel le RPP de Google Cloud répond de manière automatisée et rationalisée.

Voici les principaux points à retenir de cette annonce :

• Le Risk Protection Program de Google Cloud associe les données de sécurité issues du cloud à l’expertise d’assureurs pour offrir aux clients de Google Cloud une couverture sur mesure et compétitive – y compris face aux risques émergents liés à l’IA ou à des menaces prospectives comme les attaques rendues possibles par l’informatique quantique,

• Grâce au Cyber Insurance Hub de Google Cloud, les clients peuvent générer des rapports en temps réel sur leur posture de sécurité cloud – partageables directement avec les assureurs pour permettre une souscription plus transparente, rapide et fluide ;

o Cela marque une première étape vers un modèle de « télémétrie de la cybersécurité » – où des données en temps réel façonnent la tarification selon le niveau de risque réel, plutôt qu’en se basant sur des évaluations statiques,

• Beazley (Royaume-Uni) et Chubb rejoignent le partenaire historique Munich Re, qui renforce également sa collaboration avec Google Cloud via l’intégration de Munich Re Speciality et de sa filiale dédiée aux PME, HSB. Ensemble, ces assureurs de renom contribueront à proposer une couverture plus ciblée, accessible et adaptée au profil de risque des clients de Google Cloud à l’échelle mondiale.

Disponibilité : Dans le cadre du lancement international du Risk Protection Program, le programme sera disponible pour la première fois en EMEA. Les clients Google Cloud de toutes tailles situés en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Islande, en Israël, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni sont désormais éligibles.