Gigamon récompense ses partenaires à l’occasion de son Kick-Off 2025

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le Catalyst Partner Program Awards de Gigamon souligne le succès des partenaires et distributeurs ayant contribué à fournir la solution d’observabilité avancée à sa base de clients mondiale.

Pour la région EMEA, les lauréats du Catalyst Channel Award 2024 sont :

• Vizst Technology, Partenaire EMEA de l’année : « En tant que partenaire technologique de confiance, nous sommes fiers de pouvoir proposer des solutions intelligentes, sécurisées et personnalisées en matière de réseaux et de cybersécurité. Grâce à notre connaissance des réseaux clients, notre entreprise devient le premier choix pour concevoir et déployer des solutions améliorant la visibilité et le contrôle. La solution d’observabilité avancée de Gigamon est un élément essentiel de cette approche, et nous permet de fournir une visibilité inégalée de leurs données à nos clients. Ce prix témoigne de la valeur que nous apportons aux organisations, et nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec Gigamon en 2025 et au-delà », déclare Richard Betts, PDG de Vizst Technology

• Exclusive Networks, Distributeur de l’année, EMEA : « Cette année, nous avons étendu notre partenariat avec Gigamon, en couvrant désormais la région EMEA. Notre collaboration continue favorise notre croissance mutuelle tout en accélérant les ventes de la solution Deep Observability Pipeline de Gigamon. En tirant parti de la puissance de nos solutions, écosystèmes et expertises combinés, nous nous engageons à poursuivre sur cette lancée en 2025 et à l’avenir », ajoute Paul Eccleston, vice-président senior de la région EMEA chez Exclusive Networks.

Le programme Catalyst Channel de Gigamon compte aujourd’hui plus de 2 000 partenaires dans le monde. Il représente un élément clé du succès de l’entreprise en matière de déploiement de solutions de sécurité pour le cloud hybride. Depuis sa création, le programme de partenariat Catalyst de Gigamon a reçu six fois de suite cinq étoiles dans le Partner Program Guide de CRN.