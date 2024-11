Gigamon et Exclusive Networks renforcent leur partenariat

novembre 2024 par Marc Jacob

Gigamon et Exclusive Networks annoncent une évolution stratégique de leur contrat de distribution existant. Dans le cadre de cette évolution, la zone de distribution couverte par Exclusive Networks en Europe est élargie. De plus, des ressources techniques supplémentaires et dédiées seront mises en place et l’accompagnement ainsi que le support pour développer les activités commerciales sont renforcés.

L’évolution de ce partenariat permettra à un plus grand nombre d’organisations d’accéder à la solution d’observabilité avancée de Gigamon afin de mieux sécuriser et gérer leur infrastructure de cloud hybride.

Exclusive Networks fournit à ses partenaires et à ses clients une large gamme de services et de produits grâce à des méthodes de ventes qui ont fait leurs preuves. Le rapprochement entre Gigamon et Exclusive Networks, ainsi que le développement des ventes et des services en Europe, permettront aux partenaires d’accéder plus facilement aux solutions de Gigamon et de ses partenaires technologiques. En effet, les clients pourront bénéficier d’une visibilité de l’ensemble de leur réseau afin d’éliminer les angles morts, d’optimiser le trafic réseau et de réduire le coût des outils ainsi que leur complexité.

Alors que les entreprises continuent de migrer leurs workloads vers le cloud, la complexité de la gestion des infrastructures hybrides et multi-cloud qui en résulte crée des enjeux importants en matière de sécurité en raison d’un manque de visibilité. Dans son rapport 2024 sur la sécurité du cloud hybride, Gigamon révèle qu’une organisation sur 3 a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de détecter une brèche au cours des 12 derniers mois à l’aide de ses outils de sécurité existants. Parmi celles qui ont détecté une brèche, seules 25 % ont été en mesure de réagir en temps réel. Cela révèle des vulnérabilités critiques liées à la visibilité et à la détection des menaces dans l’infrastructure de cloud hybride.

Selon les termes de l’accord, les ressources et experts locaux, les services et l’assistance techniques, ainsi que les solutions de facturation et de paiement d’Exclusive Networks permettront aux partenaires et à leurs clients en Europe de bénéficier de stratégies de sécurité sur mesure et de solutions innovantes pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela permet donc une transformation numérique plus rapide et plus sûre, conforme à des réglementations exigeantes telles que NIS2 et DORA.