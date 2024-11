Gigamon est devenue membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

novembre 2024 par Marc Jacob

Gigamon est devenue membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA). MISA est un réseau d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et de Managed Security Service Providers (MSSP) qui ont intégré leurs solutions à la technologie de sécurité de Microsoft, afin de mieux défendre leurs clients communs contre un monde de cybermenaces en constante évolution. Gigamon a ainsi intégré son pipeline d’observabilité avancée à Microsoft Sentinel, un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) basée sur le cloud et dotée d’une IA intégrée, contribuant à offrir une meilleure visibilité pour se défendre contre les menaces.

Selon le rapport Gigamon 2024 Hybrid Cloud Security, 84 % des plus de 1 000 responsables de la sécurité et de l’informatique interrogés s’accordent à dire que l’observabilité avancée est un élément fondamental de la sécurité du cloud aujourd’hui. L’observabilité avancée aide en effet les entreprises à éliminer les angles morts, à optimiser le trafic réseau, à réduire les coûts des outils et à faciliter la sécurité et la gestion de l’infrastructure de cloud hybride.

Comment l’observabilité avancée permet à Microsoft Sentinel d’offrir une visibilité complète sur le trafic latéral et chiffré

Les entreprises s’appuient traditionnellement sur les outils SIEM pour détecter, analyser et répondre aux menaces de sécurité en se basant sur les données de logs traditionnelles. Cependant, ces dernières peuvent être facilement manipulées par hackeurs et manquent toujours des détails nécessaires à la réponse efficace aux menaces et surtout, en temps réel. Dans ce paysage complexe de la cybsersécurité, Gigamon a intégré avec succès sa solution avec Microsoft Sentinel, pour fournir à leurs clients mutuels une visibilité immédiate sur les menaces, permettant une détection intelligente et des temps de réponse plus rapides à travers l’infrastructure cloud hybride.

Concrètement, Microsoft Sentinel reçoit de Gigamon des informations dérivées du réseau et incorpore son IA intégrée pour analyser de grands volumes de données provenant de sources différentes afin de produire des analyses de comportement. Avec le Gigamon Application Metadata Intelligence (AMI), les clients de Microsoft Sentinel peuvent désormais extraire des métadonnées et créer des flux d’intelligence personnalisés, en choisissant les données qu’ils souhaitent que les outils reçoivent. L’ensemble fournit une visibilité centralisée sur le trafic latéral et chiffré et sur les applications fonctionnant dans des environnements sur site, virtuels, de cloud public et de conteneurs.

Créée en 2018 pour rassembler les dirigeants de Microsoft, les ISV et les MSSP, la MISA se concentre sur la collaboration pour lutter contre les menaces de sécurité et créer un environnement plus sûr pour tous. Sa mission est de fournir des solutions de sécurité intelligentes, à la pointe de l’industrie, qui fonctionnent ensemble pour aider à protéger les entreprise à la vitesse et à l’échelle de l’IA dans un paysage de menaces en constante mutation.