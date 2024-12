Getronics étend son partenariat avec Exabeam

décembre 2024 par Marc Jacob

Getronics étend son partenariat avec Exabeam, acteur dans la cybersécurité pilotée par l’IA. Cet accord marque une étape clé dans l’évolution de son système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) destiné à ses clients internationaux. Getronics a investi un million d’euros pour faire évoluer la plateforme SIEM LogRhythm d’Exabeam, comprenant des mises à jour matérielles et logicielles. Cette initiative témoigne de son engagement à fournir des solutions performantes, évolutives et hautement sécurisées pour protéger les entreprises face aux menaces actuelles.

Getronics s’appuiera sur la mise à jour de SIEM LogRhythm pour rationaliser l’analyse des logs, détecter rapidement les cybermenaces et protéger les données critiques de ses clients internationaux. Le SIEM LogRythm propose des modules intégrés, des tableaux de bord interactifs et des règles prédéfinies pour une surveillance, une recherche, une investigation et une atténuation efficaces des menaces. L’évolution de la plateforme garantit également une fiabilité accrue et une disponibilité optimisée fournissant aux clients de Getronics une détection et une réponse aux menaces rapides et adaptées.

Le SOC (centre d’opérations de sécurité) de Getronics, basé à Barcelone, fonctionne comme une équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT). Opérationnel 24h/24 et 7j/7, il assure la surveillance des opérations de cybersécurité des clients et les aide à atteindre leurs objectifs de conformité grâce à une gamme complète de services, notamment en matière de gestion du cycle de vie des menaces (TLM).

Getronics s’engage à fournir une approche globale et intégrée de la cybersécurité. Ses solutions, couvrant infrastructure, applications et environnements de travail, offrent aux entreprises la tranquillité d’esprit nécessaire pour se concentrer sur leurs priorités stratégiques.