Gestion des données : sommes-nous prêts ?

novembre 2024 par Salomé Laborde-Balen, Directrice des ventes EMEA chez Rivery

Alors que 2024 touche à sa fin, la gestion des données s’affirme comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises. Face à une avalanche de données, une demande croissante de sécurité et une course à l’intégration en temps réel, les organisations doivent non seulement s’adapter, mais aussi anticiper les évolutions à venir. Dans ce contexte d’accélération technologique, Rivery, expert des solutions d’intégration et de traitement des données, revient sur six tendances clés qui vont redéfinir la manière dont les entreprises géreront leurs données d’ici 2025.

"En 2025, la gestion des données ne sera plus une simple question de volume ou de vitesse, mais une véritable stratégie d’équilibre entre innovation, conformité et éthique. Les entreprises qui sauront intégrer le temps réel, éliminer les biais et s’adapter à des réglementations toujours plus strictes transformeront ces défis en avantages concurrentiels décisifs.", explique Salomé Laborde-Balen, Directrice des ventes EMEA, Rivery. "Dans un monde où chaque décision repose sur des données, seule une approche maîtrisée garantira des choix éclairés et durables."

1. Le défi des données : abondance ou paralysie ?

La prolifération des données auxquelles sont confrontées les organisations aujourd’hui peut devenir un obstacle pour celles incapables de les exploiter pleinement. En 2025, cette dynamique devrait s’intensifier, encore plus et toujours plus vite. Les data scientistes s’appuieront davantage sur des données provenant de multiples sources, telles que les capteurs IoT, les plateformes numériques et les systèmes internes. Cette diversité et cette richesse permettent une analyse d’une précision sans précédent, offrant de nouvelles perspectives sur les comportements des consommateurs. Cependant, sans une stratégie de gestion efficace, cette abondance risque de conduire à des erreurs de jugement et à une paralysie décisionnelle. L’exploitation des données exige non seulement des outils puissants, mais aussi une vision claire pour transformer ces informations brutes en décisions pertinentes et éclairées.

2. L’IA à l’épreuve des biais

Aucune surprise à l’horizon, l’année prochaine promet d’être marquée encore davantage par des discussions autour de l’IA et des LMM. Pourtant, ces technologies ne sont pas sans risques : des modèles alimentés par des données biaisées ou de faible qualité peuvent entraîner des décisions erronées aux conséquences majeures. Les organisations vont se tourner vers des technologies capables de les aider à nettoyer leurs données et à éliminer les biais avant de les intégrer dans leurs systèmes d’IA. Ce processus va garantir des modèles fiables, capables de soutenir des décisions stratégiques avec des bases solides.

3. Traitement en temps réel et intégration des données : la nouvelle frontière

L’ère du traitement différé des données touche à sa fin. En 2025, la rapidité de décision deviendra un facteur clé de compétitivité. Les organisations devront non seulement traiter les flux de données en temps réel – notamment ceux issus des appareils IoT – mais aussi résoudre le problème des silos de données en intégrant efficacement des sources disparates.

4. Les réglementations : un cadre plus strict pour 2025

2025 sera une année charnière pour la gestion des données. Les entreprises devront non seulement relever des défis technologiques complexes, comme la surcharge d’informations et les biais dans les algorithmes, mais aussi répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes. Celles qui sauront investir dans des technologies innovantes, alliant traitement en temps réel et intégration avancée, transformeront ces défis en opportunités stratégiques.

5. Défis éthiques liés aux données : À la croisée des chemins

2025 est une année charnière. Il faut se préparer dès aujourd’hui aux défis de demain. Les défis technologiques, réglementaires et éthiques sont nombreux. Les entreprises capables de gérer leurs données en temps réel et d’accéder à des informations exploitables auront un avantage concurrentiel indéniable.

6. Vers une transformation stratégique grâce à l’innovation technologique

La gestion des données en 2025 ne se limitera pas à la simple résolution de problèmes existants. Elle sera également une opportunité de transformer les organisations en investissant dans des technologies innovantes, capables d’intégrer, de nettoyer et de traiter des volumes de données en temps réel pour créer un avantage concurrentiel durable.