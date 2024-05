Genetec ouvre de nouveaux centres de R&D et Centres d’expérience

mai 2024 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce l’ouverture de plusieurs nouveaux centres de R&D (Recherche & Développement) et Centres d’expérience, ainsi que l’expansion de ses bureaux dans le monde.

De nouveaux centres de R&D

Soulignant son engagement envers l’innovation, Genetec étend sa présence mondiale avec l’établissement et l’expansion de nouveaux centres de recherche et développement à des emplacements stratégiques dans le monde entier. Situés à Vienne (Autriche), Cracovie (Pologne) et Orléans (France), ces centres de R&D viennent compléter le campus existant de la société à Montréal et ses autres centres de R&D à Québec et Sherbrooke (Canada), Paris (France) et Bruges (Belgique).

De nouveaux Centres d’expérience et l’agrandissement des bureaux

Genetec a également ouvert récemment trois nouveaux Centres d’expérience à la pointe de la technologie à Washington D.C. (États-Unis), Sydney (Australie) et Dubaï (Émirats arabes unis), en plus de ses Centres d’expérience phares existants à Montréal (Canada), Paris (France), Londres (Royaume-Uni), Singapour et Mexico (Mexique). Genetec continue également d’agrandir le campus de son siège social à Montréal et ses bureaux à Londres, Paris, Vienne et São Paulo (Brésil).

Depuis 2020, l’entreprise a augmenté ses effectifs de 52 % et compte actuellement plus de 2 100 employés répartis dans 20 bureaux sur quatre continents. Dans le cadre de ses efforts continus pour répondre à sa croissance organique, l’entreprise recrute actuellement pour pourvoir plus de 80 nouveaux postes, dont plus de 30 en recherche et développement, dans les régions Amériques, Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique.