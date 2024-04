Genetec Inc. lance Security Center SaaS

avril 2024 par Marc Jacob

Basé sur une architecture de plateforme ouverte, Security Center SaaS permet aux organisations de se connecter directement au cloud avec les dernières caméras Axis, Bosch, Hanwha et i-PRO. Security Center SaaS permet également de migrer le matériel de contrôle d’accès et les caméras existants des organisations vers le cloud, grâce à la nouvelle gamme de dispositifs Genetec CloudlinkMC. Cela permet d’optimiser l’investissement dans l’infrastructure déjà en place.

Prise en charge de la connexion directe au cloud des appareils Axis, Bosch, Hanwha et i PRO

• En plus d’offrir une variété de caméras en connexion directe au cloud, issues de plusieurs fabricants, Security Center SaaS tire pleinement parti de la solution Axis Cloud Connect, récemment annoncée, et du contrôleur de porte réseau "Axis Powered by Genetec" existant.

• Security Center SaaS permet aux clients de connecter, d’enregistrer et de gérer en toute sécurité les dispositifs Axis dans différents types de déploiements, y compris la diffusion directe de vidéo, de métadonnées et de données de contrôle d’accès entre les dispositifs et le cloud.

• Les dernières caméras Bosch s’intégreront de manière transparente à GenetecMC Security Center SaaS. Avec la version 9.21 du micrologiciel, qui sortira plus tard cette année, Bosch offrira des fonctionnalités de configuration des caméras et de visualisation des vidéos dans la plateforme Security Center SaaS, grâce à des connexions directes au cloud.

• Les caméras de la série Q de Hanwha Vision seront entièrement compatibles avec Security Center SaaS. Au fil du temps, Hanwha Vision continuera d’ajouter la prise en charge de Security Center SaaS à l’ensemble de sa gamme de produits afin d’améliorer ses systèmes intégrés.

• i-PRO rendra compatible le plus grand nombre possible de modèles de caméras existants avec la nouvelle solution Genetec, par le biais d’une approche basée sur une application. Les utilisateurs de caméras i-PRO dotées d’IA pourront simplement installer une application sur la caméra, pour obtenir un accès direct à GenetecMC Security Center SaaS.

Genetec CloudlinkMC : dispositifs gérés dans le cloud

Genetec CloudlinkMC 310 est la nouvelle génération de dispositifs gérés dans le cloud. Ces derniers poussent le traitement et le stockage des données à la périphérie, avec un système d’exploitation sécurisé, basé sur Linux, et des capacités de déploiement et de gestion à distance. Il offre une expérience de type "configurer et oublier" avec un déploiement et une maintenance fluides. Genetec Cloudlink 310 offre la simplicité du cloud pour une connectivité et une évolutivité facilitées, tout en tirant parti des fonctions de gestion vidéo professionnelles de Security Center SaaS.

Avec la solution SynergisMC Cloud Link existante, les clients peuvent facilement migrer leur infrastructure de contrôle d’accès basée sur HID Mercury, qu’elle soit déjà en place ou nouvelle, vers le cloud ou de façon hybride. Faisant partie de la famille de dispositifs Genetec Cloudlink, Synergis Cloud Link est conçu pour fonctionner avec la dernière technologie de contrôle d’accès et permet des communications authentifiées entre le matériel et le cloud. Il s’agit d’un moyen sûr de mettre en place une solution de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) véritablement ouverte, qui offre aux clients le choix et la capacité de s’adapter à leurs besoins dans les années à venir.

Il est d’ores et déjà possible de créer un devis et de passer commande pour la solution Security Center SaaS partout dans le monde. Les livraisons débuteront à partir du 30 mai prochain.