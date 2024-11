Genetec étend sa part de marché dans le secteur du contrôle d’accès et consolide sa position de leader mondial, selon le dernier rapport d’Omdia

novembre 2024 par Marc Jacob

elon le rapport 2024 sur le Contrôle d’Accès d’Omdia, Genetec Inc. n’a cessé de gagner des parts de marché au cours des six dernières années, consolidant sa position et s’appuyant sur sa position de numéro 2 mondial pour les logiciels de contrôle d’accès.

Dans la région des Amériques, les logiciels de contrôle d’accès ont évolué au-delà du département de sécurité physique pour devenir une composante essentielle des opérations de l’entreprise. Selon le rapport Omdia, cette adoption plus large a entraîné une augmentation de la demande en plateformes de sécurité unifiées qui permettent aux organisations de gérer plusieurs systèmes – tels que le contrôle d’accès, la vidéosurveillance et la détection d’intrusion – au travers d’une seule et unique interface. En anticipant les besoins du marché en matière d’innovation dans le contrôle d’accès, Genetec continue d’élargir sa part de marché, enregistrant une croissance annuelle composée de 28 % au cours des six dernières années.

Dans une région EMEA très fragmentée, Genetec continue de figurer parmi les 10 premiers fournisseurs de logiciels de contrôle d’accès, se concentrant sur les systèmes à architecture ouverte qui permettent aux utilisateurs d’intégrer des composants de différents fournisseurs. Omdia indique également que les utilisateurs finaux de la région préfèrent les systèmes ouverts qui offrent flexibilité et personnalisation. Cela renforce encore la stratégie de Genetec qui consiste à fournir des solutions adaptables et personnalisées à la région, comme en témoigne son partenariat avec STid.

Dans la région Asie-Pacifique (hors Chine), Genetec continue d’accroître rapidement sa part de marché, atteignant la sixième position (contre la dixième en 2021). À mesure que les entreprises et les multinationales modernisent leurs infrastructures de contrôle d’accès, elles recherchent des systèmes riches en fonctionnalités et cybersécurisés, avec de puissantes capacités d’intégration. Une solution à architecture ouverte, telle que la solution de contrôle d’accès de Genetec, permet aux organisations de sécuriser les biens et les personnes, d’améliorer les opérations de l’entreprise et de mettre facilement à niveau la technologie, à leur propre rythme.

Le rapport d’Omdia précise également que le marché du contrôle d’accès adopte de plus en plus des déploiements cloud hybrides. Genetec est à l’avant-garde de ce mouvement. Security Center SaaS est une solution de sécurité physique qui transpose la puissance du contrôle d’accès et de la gestion vidéo de Genetec dans le cloud. Security Center SaaS permet aux organisations de déplacer des composants et des sites vers le cloud en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes, à leur propre rythme, prenant en charge des déploiements hybrides ou entièrement cloud. Comme les solutions Genetec sont basées sur une architecture de plateforme ouverte, les utilisateurs peuvent choisir les dispositifs de contrôle d’accès qui répondent le mieux à leurs besoins tout en préservant leurs investissements existants.

Au-delà de sa réussite dans le contrôle d’accès, Genetec conserve également sa première place sur le marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) et s’est également classée première sur le marché combiné des logiciels de gestion vidéo (VMS) et de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS), selon le rapport 2024 sur la vidéosurveillance et les bases de données analytiques récemment publié par Omdia.