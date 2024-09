Genetec dévoile Cloudlink 110

septembre 2024 par Marc Jacob

Avec son format compact, la prise en charge jusqu’à huit caméras et 1 To de stockage local sur une carte micro-SD ultra-endurante, le Cloudlink 110 est conçu pour les sites plus petits au sein d’un réseau multisite plus vaste et pour les sites disposant d’un espace matériel limité.

Le Cloudlink 110 améliore l’optimisation de la charge de travail vidéo et permet une intégration fluide dans le cloud, permettant l’interopérabilité entre les environnements locaux et cloud dans des déploiements hybrides. Prenant en charge le stockage local et dans le cloud, il permet une communication efficace entre les sites distants et le siège central. Son stockage hybride flexible facilite également la transition vers les environnements cloud ou hybrides. En permettant aux organisations d’utiliser les caméras dont elles disposent déjà, le Cloudlink 110 réduit la nécessité d’acheter du nouveau matériel.

Cloudlink est donc particulièrement adapté aux secteurs d’activité tels que le commerce de détail, où il peut simplifier les opérations dans plusieurs magasins, et les villes, où il aide les agences gouvernementales à gérer la sécurité malgré des budgets serrés ; et le secteur de la santé, où il prend en charge la surveillance à distance d’installations plus petites telles que les cliniques satellites.

La facilité d’utilisation est au cœur de la conception de Cloudlink 110. Grâce aux mises à jour automatisées gérées dans le cloud, les clients bénéficient de la livraison continue de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour qui garantissent la protection de la sécurité, avec une intervention limitée de l’utilisateur. Ainsi, les clients n’ont plus à s’inquiéter des problèmes de compatibilité ou des processus de mises à jour fastidieux, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs opérations quotidiennes sans avoir besoin d’une expertise spécialisée.

Le Cloudlink 110 de Genetec est disponible dans le monde entier auprès du réseau de partenaires accrédités de Genetec.