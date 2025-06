Génération Z : FOMO, Fast fashion… toutes ces armes qui en font des cibles de choix pour les cybercriminels

juin 2025 par Kaspersky

Née avec internet, la génération Z est naturellement la plus à l’aise avec Internet. Avec leur maîtrise du numérique, les 15 - 30 ans sont bien souvent à l’origine des tendances, et influencent les usages et les espaces du numérique depuis leur plus jeune âge, sans forcément mesurer les risques auxquels ils s’exposent. A l’ère de l’hyperconnectivité, des réseaux sociaux et du e-commerce, les opportunités pour les cybercriminels se multiplient de jour en jour.

Pour mieux comprendre ces enjeux, Kaspersky a créé « Case 404 », un jeu interactif en ligne destiné aux 15-30 ans. Ce jeu invite les joueurs à devenir des cyberdétectives et à résoudre des affaires de cybercriminalité immersives. Au-delà de la sensibilisation aux risques, « Case 404 » vise à faire comprendre aux joueurs comment leurs habitudes quotidiennes en ligne, du shopping au partage excessif, peuvent devenir des points d’entrée pour les cybermenaces.

Voici quelques vecteurs d’attaque sur lequel le jeu alerte :

1. Partage excessif et l’empreinte numérique

Pour la Gen Z, partager des moments de vie en ligne est une seconde nature. Les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Snapchat, sont remplis de selfies géolocalisés, de publications quotidiennes et d’histoires personnelles. Cependant, ce partage constant crée une empreinte numérique considérable que les cybercriminels peuvent exploiter à des fins d’usurpation d’identité ou d’attaques par ingénierie sociale.

Ces partages excessifs peuvent contribuer à révéler des détails sensibles par inadvertance, qu’il s’agisse de l’adresse du domicile en arrière-plan de photos ou de routines qui rendent les utilisateurs prévisibles. Même un contenu apparemment inoffensif, comme la photo d’un partenaire ou d’un animal de compagnie, peut fournir des indices pour des questions de récupération de mot de passe.

2. La peur de rater quelque chose ou Fear of Missing Out (FOMO)

La peur de rater quelque chose (FOMO) fait référence à l’anxiété ou au malaise qui découle de la crainte d’être exclu ou de ne pas participer aux derniers évènements ou opportunités si l’on ne suit pas les annonces et publications d’autres personnes sur les réseaux sociaux. Le FOMO est un moteur puissant pour la génération Z, alimenté par les communications intensives partagées sur les réseaux, qu’il s’agisse de lancements de produits, de concerts et d’événements.

Voir ses pairs assister à des événements, acquérir de nouveaux produits ou passer des étapes importantes de la vie peut susciter un sentiment de dévalorisation ou d’exclusion. Sortie d’un nouvel iPhone, Eras Tour de Taylor Swift ou compétition sportive importante, le FOMO peut pousser les utilisateurs à cliquer sur des liens non vérifiés promettant un accès prioritaire ou des offres exclusives.

Les cybercriminels exploitent ce sentiment d’urgence en créant des stratégies de phishing type « clickbait », conduisant les utilisateurs vers des sites malveillants dérobant leurs identifiants de connexion ou propageant des logiciels malveillants. Diverses manœuvres exploitent cette crainte, que ce soit par des faux billets pour des événements, les arnaques liées à des précommandes ou des fuites de données confidentielles.

3. Nostalgie des années 2000

Pour la génération Z, qui est née autour ou après cette période, la mode de l’an 2000 représente un mélange de nostalgie d’une époque plus simple pré-numérique, et de désir de réinventer ces styles avec une touche de modernité. Des plateformes comme TikTok et Instagram ont amplifié la résurgence de la mode de l’an 2000, avec des influenceurs qui recréent des looks vintage et partagent leurs trouvailles. Des hashtags comme #Y2Kfashion et #Y2Kaesthetic ont recueilli des milliards de vues.

Cette fascination de la génération Z pour la culture du début des années 2000 dans son ensemble, a ravivé l’intérêt pour des titres rétro comme Les Sims 2, Barbie Fashion Designer et Bratz Rock Angelz. Si ces jeux évoquent la nostalgie, la recherche de liens de téléchargement non officiels conduit souvent les utilisateurs vers des sites truffés de logiciels malveillants. Les cybercriminels ciblent ce créneau en intégrant des malwares dans les fichiers de jeux contrefaits. Ce qui se veut être un petit voyage dans le passé peut entraîner la compromission d’appareils ou le vol de données personnelles.

4. Fast fashion

La génération Z adore les vêtements originaux, cherche à se démarquer plutôt qu’à se fondre dans la masse, et adopte des tendances qui changent de plus en plus rapidement. Les enseignes de fast fashion l’ont bien compris, et leur proposent des moyens abordables de renouveler leur garde-robe régulièrement. Par exemple, le géant chinois Shein, très prisé par les consommateurs de la génération Z, ajoute chaque jour 6 000 nouveaux produits à son inventaire.

Un système d’hameçonnage qui attire les utilisateurs dans un piège en créant un sentiment d’urgence avec une réduction limitée.

Pour cette génération, la fast fashion dépasse la simple préférence d’achat : c’est un véritable mode de vie. Des marques comme Shein, ASOS ou Fashion Nova offrent des prix abordables et une gratification instantanée, devenant ainsi des références incontournables. Mais cet attrait a un coût. De faux sites marchands, des codes promo frauduleux et des publicités de phishing exploitent la popularité de ces marques, en utilisant des imitations convaincantes pour inciter les internautes à fournir leurs données. Plus la fréquentation des sites de vente en ligne est élevée, plus le risque de tomber sur des arnaques ou des sites frauduleux visant à dérober des informations personnelles ou bancaires augmente.

5. iTrouble : la Génération Z face au iDisorder

La génération Z est confrontée à un phénomène appelé iDisorder, un trouble où la capacité du cerveau à traiter l’information est altérée par une surexposition aux technologies. Cette obsession du numérique peut engendrer des troubles psychologiques, physiques et sociaux, tels que la dépression et l’anxiété. Des recherches publiques le confirment : un jeune sur trois, âgé de 18 à 24 ans, présente aujourd’hui des symptômes évoquant de tels problèmes de santé mentale.

C’est pourquoi beaucoup se tournent vers des outils digitaux comme les plateformes de téléthérapie ou les applications de suivi de santé mentale pour soulager leur stress. Toutefois, ces plateformes enregistrent des données personnelles extrêmement sensibles, telles que les états émotionnels, les notes de thérapie ou les habitudes de l’utilisateur. En cas de fuite, ces informations pourraient être exploitées à des fins de chantage ou de phishing.

« Les modes évoluent rapidement, mais les cybermenaces, elles, persistent. Peu importe les usages que la Gen Z fait des outils numériques, les attaquants trouveront des moyens de les exploiter à des fins de phishing, d’arnaques ou de violations de données », commente Anna Larkina, experte en protection de la vie privée chez Kaspersky. « La première étape, c’est de reprendre le contrôle : vérifiez les liens et les sites web avant d’interagir, utilisez des mots de passe forts et uniques, et activez l’authentification à deux facteurs pour une sécurité renforcée. Faites attention à ce que vous partagez en ligne, et gardez en tête que votre meilleure défense, c’est l’information. La cybersécurité ne consiste pas seulement à réagir aux menaces, mais à s’outiller pour naviguer dans le monde numérique en sécurité. »