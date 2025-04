Génération Y et solitude : 27 % des Millenials déclarent que leurs amitiés virtuelles sont bénéfiques pour leur santé mentale

avril 2025 par Kaspersky

La dernière étude de Kaspersky sur le rapport des Millenials au numérique révèle que plus d’un quart (27 %) d’entre eux rapporte que leur engagement au sein de communautés en ligne a eu un effet positif sur leur santé mentale et leur bien-être. Toutefois, une implication excessive accroît le risque d’exposition au catfishing et à d’autres types d’interactions superficielles.

Les communautés en ligne : espace sûr ou un terrain propice aux abus ?

L’étude indique que 28 % des internautes de 27 - 43 ans sont des contributeurs actifs aux communautés en ligne, consacrant au moins trois heures par jour à ces plateformes, qu’il s’agisse de forums, de réseaux sociaux et ou de communautés de gamers. Pour certains, ces espaces virtuels constituent une source essentielle de réconfort et de convivialité, en particulier lorsqu’ils se sentent seuls.

Ruth Guest, spécialiste des phénomènes psychologiques liés au numérique, explique : « Les espaces numériques sont devenus des lieux où les Millenials peuvent explorer, apprendre et entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées qu’eux. Lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et avec les précautions qui s’imposent, les plateformes sociales peuvent être un atout considérable pour la santé mentale. Elles sont à la fois des espaces d’expression personnelle, source de sentiment d’appartenance et d’inspiration créative. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que les bienfaits de ces communautés en ligne reposent sur un équilibre fragile ».

En effet, les risques ne doivent pas être sous-estimés. Dix pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur implication dans des communautés en ligne avait eu un impact négatif sur leur santé mentale. En outre, près de deux tiers (60 %) des répondants ont déjà rencontré une personne en ligne qui, selon eux, a déformé sa véritable identité, révélant ainsi les dangers potentiels d’interactions en ligne d’apparence positives.

Vivre ses amitiés virtuelles en toute sécurité

Pour la majorité des personnes interrogées (58 %), les interactions virtuelles n’ont absolument aucun effet sur leur santé mentale. Cela indique que pour nombre d’entre eux, leur participation à des activités en ligne est entré dans leur routine et ne constitue pas une expérience transformatrice.

Une mise en garde s’impose : une dépendance excessive aux interactions numériques peut accroître l’exposition à de fausses déclarations, et à des personnes mentant sur leur identité et leurs intentions, pouvant conduire à des abus de confiance et à des préjudices émotionnels potentiels. 17 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont d’ailleurs admis avoir, à un moment donné, utilisé un faux nom, créé un faux profil ou prétendu délibérément être quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux.

Marc Rivero, chercheur principal en sécurité au sein de l’équipe Global Research & Analysis Team (GReAT) de Kaspersky, met en garde contre le fait que « les espaces qui offrent sociabilité et soutien peuvent également exposer les utilisateurs à des risques pour leur vie privée, allant de la cyberintimidation à l’usurpation d’identité. Les Millenials doivent être attentifs aux informations qu’ils partagent et l’empreinte numérique qu’ils laissent derrière eux. Il est essentiel d’établir des limites et de donner la priorité à la sécurité en ligne pour garantir que ces amitiés numériques restent positives et sûres. »

Pour aider les internautes de Génération Y et les autres à limiter les risques liés aux échanges en ligne, Kaspersky fournit quelques conseils :

• Vérifiez les identités : faites des recherches par image, vérifiez les profils et sollicitez des appels vidéo pour confirmer que la personne avec laquelle vous échangez correspond bien à sa photo.

• Recoupez les informations : vérifiez que les informations partagées en ligne sont étayées par des sources fiables afin d’éviter de propager des informations erronées.

• Gérez vos informations personnelles : limitez ce qui peut être vu et partagé. Soyez prudent quant à ce qui est partagé en ligne et réglez les paramètres de confidentialité pour limiter l’accès à vos données sensibles. Utilisez un outil de vérification de la confidentialité en ligne pour vous aider dans cette tâche.

• Soyez prudent avec la géolocalisation : la publication de lieux spécifiques fréquemment visités peut involontairement révéler des schémas de déplacement. Lorsque vous utilisez des tags de géolocalisation, optez pour des lieux abstraits ou non spécifiques.

• Soyez attentif aux données d’autrui : lorsque vous partagez des informations concernant d’autres personnes, obtenez toujours leur consentement. Traitez les données personnelles d’autrui avec le même soin et le même respect que les vôtres.

• Restez informé sur les arnaques en ligne les plus courantes et les indicateurs d’alerte. Le blog Kaspersky Daily propose des conseils actualisés.

• Utilisez des mots de passe forts : utilisez une solution de sécurité fiable comme Kaspersky Password Manager pour générer des mots de passe uniques pour chaque compte ; résistez à la tentation de réutiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.

• Installez les mises à jour : maintenez les applications et les logiciels à jour afin de corriger les failles de sécurité et de garantir une sécurité optimale pour tous les appareils. Vous pouvez également utiliser un logiciel antivirus comme Kaspersky Premium pour vous protéger contre les menaces en temps réel, comme les liens malveillants et les usurpations d’identité.

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la protection des données personnelles en ligne, consultez cette checklist anti-doxing.

Méthodologie de l’étude

L’enquête a été menée par une agence d’étude de marché indépendante pour le compte de Kaspersky en janvier 2025. Elle a permis de recueillir les avis de 4 000 personnes âgées de 27 à 43 ans dans huit pays : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Grèce, Serbie et Espagne. Les résultats présentés ici concernent les répondants français.