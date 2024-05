Gcore annonce l’arrivée de Philipp Roesler, au sein de son conseil d’administration

mai 2024 par Marc Jacob

Renforcement de l’équipe dirigeante, évolution majeure de son Conseil d’Administration, portefeuille client multiplié par 5 en un an, Gcore affirme sa présence dans le paysage français et poursuit son déploiement.

Structuration de l’équipe dirigeante française

Engagé dans une forte dynamique de croissance en France, Gcore renforce sa direction locale. Ainsi, Fabrice Moizan nommé en septembre 2023, au poste au poste de Chief Revenue Officer, est rejoint par :

• Johann Ruiz, qui se voit confier les fonctions de Territory Manager (SER MEA).

Précédemment, Senior Channel Manager EMEA d’Akamai, Johann apporte sa parfaite connaissance de l’écosystème CDN et sécurité ainsi que son expertise technologique forgées au cours de ses 17 années au sein de l’entreprise américaine. Il y a occupé différentes fonctions : tout d’abord en tant que Senior Solutions Engineer puis Team Leader d’Akamai Europe du Sud. Johann a ensuite été nommé Field Channel Manager pour développer, avec succès, les activités de CDN et de sécurité d’Akamai auprès de partenaires internationaux, notamment d’opérateurs de télécommunications en France.

• François Collobert est nommé Director of Customer Experience

Pendant plus de 20 ans, François a accompagné les entreprises dans des domaines technologiques clés, du CDN au cloud computing en passant par le cloud/edge security. Avant de rejoindre Gcore, François a occupé divers postes de direction dans des entreprises telles qu’Orange, Lumen, Akamai, Eurosport et Microsoft. Il a fait partie de l’équipe fondatrice d’e-TF1, a cofondé la société de médias wat.tv et a géré des événements mondiaux majeurs pour plusieurs diffuseurs de la région EMEA.

L’expert en stratégie de croissance des entreprises et ancien Vice-Chancelier allemand, Philipp Roesler, rejoint le conseil d’administration de Gcore

La nomination de Philipp Roesler, en tant qu’observateur, au conseil d’administration de Gcore est une étape importante pour l’entreprise. Elle s’inscrit dans une volonté de s’appuyer sur des experts internationaux pour assurer une croissance durable. Philipp Roesler prend, par ailleurs, la présidence du nouvel International Advisory Board de Gcore. Sous sa direction, ce conseil sera amené à impulser une orientation stratégique, une expertise industrielle et un soutien solide en matière de gestion des risques.

Parallèlement à sa carrière de chirurgien cardiothoracique, Philipp Roesler s’est impliqué dans la politique fédérale et nationale. Il a été Ministre Fédéral de la Santé de 2009 à 2011, puis Vice-Chancelier et Ministre Fédéral de l’Economie et de la Technologie de 2011 à 2013 en Allemagne. Il a ensuite dirigé le Centre du World Economic Forum en Suisse.

Une forte augmentation des clients institutionnels et corporate

L’infrastructure, l’expertise et la garantie du respect des obligations GDPR de Gcore ont su convaincre de nombreuses entreprises et institutions françaises et internationales. Au début du mois, l’entreprise a signé un accord majeur avec l’un des principaux acteurs du Moyen-Orient.

Fort de sa collaboration avec Gcore, Orange Wholesale offre aujourd’hui la première solution européenne de CDN de confiance. Avec une plateforme CDN au cœur de son réseau IP et 200 PoPs répartis stratégiquement en France et à l’international, Orange Wholesale garantit des performances exceptionnelles notamment en Europe et sur le continent africain.