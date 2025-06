Gatewatcher obtient un financement de 25 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement soutient l’ambition de Gatewatcher de renforcer la souveraineté technologique européenne. L’entreprise française, récemment reconnue comme le seul « Visionary » dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® consacré aux Network Detection and Response (NDR), utilisera ce financement pour intensifier son effort d’innovation et poursuivre son expansion à l’international.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Gatewatcher un financement de 25 millions d’euros, marquant ainsi son plus important investissement en venture debt dans la cybersécurité. Gatewatcher, entreprise française de référence en matière de détection des menaces cyber, a développé une plateforme avancée de Network Detection and Response (NDR), alliant intelligence artificielle et cyber threat intelligence pour offrir une visibilité en temps réel sur l’ensemble des environnements numériques. Ce financement permettra d’accélérer le développement de ses technologies de détection de nouvelle génération et de soutenir son déploiement à l’échelle internationale, dans un contexte de menace cyber croissante et de volonté affirmée d’autonomie stratégique européenne.

Indépendance, confiance et vision à long terme

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, explique : « La cybersécurité est un domaine stratégique de l’industrie de la défense. Prévenir les attaques informatiques, préserver l’intégrité des infrastructures et des données, détecter les responsables : avoir ces capacités est aujourd’hui impératif pour la sécurité de l’Europe et la compétitivité de nos économies. Nous sommes donc fiers d’accompagner le développement d’une entreprise comme Gatewatcher, entièrement dédiée à la cybersécurité, dont les résultats sont déjà prometteurs. C’est aussi un projet qui s’inscrit complètement dans la nouvelle stratégie de la BEI en faveur du financement du secteur européen de la sécurité et de la défense. »

Une année charnière pour Gatewatcher

Ce financement intervient alors que Gatewatcher célèbre son dixième anniversaire et poursuit sa montée en puissance à l’échelle de l’Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Après avoir été l’un des premiers acteurs de la cybersécurité en Europe à réussir une levée de fonds d’envergure, Gatewatcher réitère aujourd’hui cette performance. Ce nouveau jalon confirme la solidité de sa vision à long terme, son indépendance stratégique et sa capacité à s’imposer durablement sur un marché mondial particulièrement concurrentiel. Son positionnement unique en tant que seul acteur 100 % européen, et unique “Visionary” dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® consacré aux solutions NDR, confirme son rôle central dans l’écosystème européen de défense cyber. Aujourd’hui, les technologies de Gatewatcher protègent plusieurs centaines d’organisations publiques et privées, parmi lesquelles des opérateurs d’infrastructures critiques, des administrations et de grands groupes.