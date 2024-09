Gartner® Magic Quadrant™ 2024 : SentinelOne® nommé leader des plateformes de protection des endpoints

septembre 2024 par Marc Jacob

SentinelOne et sa plateforme Singularity alimentée par l’IA sont depuis longtemps plébiscités par des équipes de sécurité et des partenaires internationaux. L’entreprise connaît l’une des croissances les plus rapides au monde dans le domaine de la sécurité des endpoints. Elle continue à se développer à grande échelle en protégeant les entreprises, les organismes gouvernementaux et les fournisseurs de services de toutes tailles grâce aux solutions de sécurité les plus intégrées et avancées du marché. L’architecture et la réputation de SentinelOne sont des facteurs cruciaux pour des clients et partenaires à la recherche d’une protection de pointe qui garantit la résilience de l’entreprise.