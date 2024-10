Gandi présente son nouveau Pack DNS Sécurité+

octobre 2024 par Marc Jacob

Gandi.net annonce le lancement de son nouveau Pack DNS Sécurité+, une solution contre les menaces ciblant les infrastructures DNS, répondant à la fois aux défis techniques et stratégiques liés à la sécurité des données et à la souveraineté numérique.

Une menace croissante : les attaques via le DNS

En redirigeant le flux des visiteurs vers des sites frauduleux, les attaques par le DNS peuvent en effet avoir des conséquences graves : détournement de trafic, perte de clientèle, atteinte à la réputation et dommages financiers importants. Il est donc impératif de protéger les infrastructures DNS.

Pack DNS Sécurité+ : un outil complet pour renforcer la sécurité de ses noms de domaine

Le Pack DNS Sécurité+ propose une approche globale pour protéger les noms de domaine les plus sensibles. Parmi ses fonctionnalités :

Une redondance DNS : une infrastructure résiliente en partenariat avec un leader mondial, assurant une disponibilité de 99,9 %, même en cas d’attaque DDoS ou de panne.

Un Backup DNS illimité : permettant de revenir à une configuration antérieure en cas de problème, facilitant la gestion des zones DNS.

Une authentification à deux facteurs (2FA) spécifique en cas de changement de configuration ou pour toutes opérations sensibles du nom de domaine (seconde authentification via un code envoyé par e-mail).

Un certificat de propriété de domaine : un document juridique pour prouver la propriété d’un domaine, utile dans le cadre de litiges.

Les utilisateurs peuvent également ajouter à ce Pack une fonctionnalité Registry Lock : la double authentification est alors enregistrée au niveau du registre. Ces différentes couches protègent l’entreprise des accès frauduleux et de toutes les tentatives de déverrouillage du domaine pour un transfert, modification des serveurs de nom, redirection web ou modification des enregistrements DNS qui pourrait, par exemple, ajouter un service e-mail frauduleux sur les DNS concernés et ainsi usurper l’identité de l’entreprise.

En associant le Pack DNS Sécurité+ au service DNS de base proposé par Gandi, l’utilisateur a la certitude de disposer d’un service complet, hautement sécurisé et parmi les plus performants au monde. En effet, selon le classement établi par DNSPerf.com, qui évalue en continu les fournisseurs de DNS à partir de près de 400 serveurs à travers le monde, sur des critères tels que le temps de disponibilité et la vitesse de réponse, Gandi se classe régulièrement parmi le Top 10 des DNS.