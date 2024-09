Gaard.ai s’intègre aux logiciels d’Azursoft pour offrir une solution de sécurité avancée

septembre 2024 par Marc Jacob

Gaard.ai, une entreprise de pointe dans le domaine de la sécurité intelligente, annonce l’intégration de sa solution avec les logiciels d’Azursoft, un spécialiste dans le développement de solutions technologiques pour la sécurité et la gestion des risques. Cette collaboration stratégique vise à fournir une solution de sécurité complète et avancée, répondant aux besoins croissants des entreprises de télésurveillance.

En intégrant cette technologie aux plateformes robustes d’Azursoft, les utilisateurs bénéficieront d’une synergie parfaite entre la surveillance intelligente et la gestion optimisée des incidents de sécurité.

Points clés de l’intégration

Surveillance améliorée : Gaard.ai renforcera les capacités de détection et de surveillance des logiciels d’Azursoft, permettant une identification plus rapide et précise des menaces.

Gestion proactive des incidents : Les fonctionnalités d’Azursoft en matière de gestion des incidents seront enrichies par les capacités d’analyse en temps réel de Gaard.ai.

Sécurité centralisée : L’intégration permettra une centralisation des données de sécurité, facilitant la gestion et le suivi des incidents à partir d’une seule plateforme intuitive.

Facilité d’intégration : Les deux solutions ont été conçues pour s’intégrer facilement, assurant une facilité d’utilisation pour les utilisateurs actuels des logiciels d’Azursoft.