Fuite de données chez Sofinco : la cybersécurité dans la supply chain, un enjeu critique à ne plus négliger

octobre 2024 par Körber Supply Chain

Selon l’étude 2024 d’OpenText dévoilée ce mois-ci sur les ransomwares, 62 % des entreprises ont été impactées par une cyberattaque provenant d’un fournisseur de leur supply chain au cours de

l’année écoulée. De plus, les paiements de rançons persistent, alimentant un cycle d’attaques toujours plus sophistiquées.

Cet incident montre que chaque maillon de la supply chain doit être soumis à des contrôles de sécurité rigoureux. Avec la digitalisation et l’interconnexion croissantes des supply chains, la

cybersécurité est devenue un enjeu primordial. L’intégration des systèmes IoT, l’utilisation du cloud et la gestion de données sensibles augmentent les vulnérabilités. Une attaque ciblant un

maillon de la supply chain peut entraîner des perturbations majeures, des pertes financières et endommager la réputation de l’entreprise.

Face à l’évolution constante des cybermenaces, une surveillance continue et des mises à jour régulières des systèmes de sécurité sont indispensables. Pour garantir la résilience et la sécurité de la supply chain, il est essentiel d’adopter une approche complète incluant des évaluations de risques, des audits réguliers et une collaboration renforcée avec les partenaires. Investir dans la

cybersécurité n’est plus une option, mais une nécessité pour préserver la continuité des opérations dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

L’augmentation des attaques par ransomware dans la supply chain souligne l’urgence pour les entreprises de repenser la sécurité de leurs écosystèmes numériques. Le renforcement des contrôles de sécurité, la mise en place de mécanismes de surveillance continue, et une

collaboration étroite avec les partenaires sont essentiels pour limiter les impacts des cyberattaques.