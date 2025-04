Froggy Network : Nouveau distributeur de solutions clés en main

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la dépendance aux solutions américaines et aux nouvelles contraintes réglementaires comme la directive NIS2, une alternative souveraine émerge : Froggy Network. Cette start-up française propose des solutions IT clés en main (cloud privé mutualisé, dédié ou On premise) pour accompagner les revendeurs et intégrateurs dans un marché en pleine mutation.

Froggy Network, distributeur à valeur ajoutée, commercialise ses solutions exclusivement en indirect et s’affirme comme un nouvel acteur clé dans l’écosystème l’IT français. Située près de Valence, à Alixan (26), l’entreprise dispose de 2 sites répartis sur l’ensemble du territoire : le siège social basé à Alixan ; et Lyon (69) où sont hébergés les datacenters.

Elle emploie une équipe dynamique de 35 spécialistes, dont l’expertise en infrastructure, réseaux, sécurité et cloud - avec des spécialisations en technologies de pointe comme Datacore, VMware, VirtualBrowser et Veeam – permet de répondre aux défis spécifiques du marché. À la tête de la start-up, Pascal Le Cunff, met à profit son expertise technologique acquise au fil de son parcours chez DataCore ou encore Lucidlink.

L’entreprise place son capital humain au centre de son approche, valorisant les compétences de ses équipes comme fondement de son excellence pour mener à bien et sécuriser les projets IT de ses partenaires.

Une approche non conventionnelle

L’entreprise, qui arbore fièrement une grenouille sur ses réseaux, croit en un accès simplifié à des solutions souveraines de haute qualité, pour assurer à ses partenaires une maitrise totale de leurs données et une flexibilité face aux évolutions technologiques.

Dans cette optique, Froggy Network place la souveraineté des données au cœur de sa démarche et œuvre à promouvoir des solutions technologiques françaises ou européennes pour garantir un contrôle total des données sensibles tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité.

Contrairement à d’autres VAD, Froggy Network ne se contente pas de commercialiser des solutions : elle les exploite elle-même, garantissant ainsi une maîtrise parfaite et une sécurité renforcée.

De plus, elle se différencie aussi par son offre de solutions d’hébergement adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, qu’ils recherchent une infrastructure mutualisée ou dédiée, hébergées dans ses Datacenters. Et pour ceux à la recherche d’un accompagnement sur mesure, géré directement sur site, l’entreprise propose également ses solutions en mode On Premise, une exclusivité uniquement proposée par la start-up.

Une expertise multi-domaine pour tous les besoins IT

Pour répondre aux principaux enjeux en matière de souveraineté et de conformité réglementaire, Froggy Network intègre à la fois des solutions de cybersécurité et de sécurisation des infrastructures (du stockage à la connectivité), assurant ainsi une protection optimale.

Grâce à des partenariats stratégiques avec des leaders du marché, Froggy Network structure son offre autour de plusieurs piliers technologiques : solutions IaaS (VMware, Proxmox et Datacore), pare-feu (Clavister), authentification multifactorielle MFA, bastion (PhenixID, MobilityGuard), isolation du navigateur (VirtualBrowser) mais aussi sauvegarde et archivage, pour garantir la protection des données et leur récupération rapide en cas d’incident.

Pour les MSP et intégrateurs qui n’ont pas la capacité d’exploiter leur propre centre de télésurveillance numérique, Froggy Network a mis en place un Centre de Télésurveillance numérique (SOC) à Lyon, assurant une surveillance complète et continue 24/7 pour une détection rapide des incidents de sécurité. Les experts assurent un suivi continu des menaces et une gestion avancée des incidents grâce à des capacités de stockage sécurisé des logs et d’analyse forensique.

L’entreprise propose également des services opérateurs permettant une connectivité étendue et fiable partout en France ainsi que des programmes de formation pour accompagner ses partenaires dans l’acquisition de nouvelles compétences et assurer une maîtrise optimale des solutions distribuées.