Frédéric BILLY est nommé Directeur commercial et Marketing de Telehouse France

janvier 2024 par Marc Jacob

Diplômé de l’INSA et de l’ESSEC, Frédéric BILLY devra définir et piloter la nouvelle stratégie commerciale et marketing de Telehouse France pour accélérer sa croissance et développer la présence du groupe en régions. Dans ce contexte, il pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise pendant plus de vingt ans dans des structures de premier plan comme ADI (alternative & Derivative Investments, OFI Asset management, Neotelecoms, Zayo France et dernièrement Sipartech où il était Directeur commercial France et UK. Membre du comité de Direction, il est rattaché à La Direction générale et pilote une équipe de 7 collaborateurs.