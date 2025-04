François Biola est nommé Key Account Director de Board of Cyber

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

En charge de développer l’activité Grands Comptes de Board of Cyber, notamment dans les secteurs Santé, Énergie et Services aux entreprises, François Biola est rattaché à Luc Declerck, Managing Director.

François Biola rejoint Board of Cyber en tant que Key Account Director. Il a effectué l’ensemble de sa carrière dans le développement commercial au sein de grandes entreprises d’IT et de télécommunications. Ingénieur de formation, il a d’abord été ingénieur avant-vente chez Attachmate puis Newbridge Networks, avant d’occuper plusieurs postes de responsable commercial chez Alten, Verizon Business, SFR Business puis Free Pro (anciennement Jaguar Network), où il a géré des grands comptes CAC 40 et secteur public.