FranceVerif.fr lève 3,3 millions d’euros et ouvre son capital aux particuliers sur Tudigo pour 1,2 million d’euros

juin 2024 par Marc Jacob

FranceVerif.fr a levé 3,3 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques et de l’Etat. Dans le même temps, et Face à la demande d’utilisateurs et à la volonté de se déployer à l’international, FranceVerif.fr ouvre son capital aux investisseurs individuels sur Tudigo pour 1,2 millions d’euros.

Depuis l’année 2023 et une précédente levée de fonds de 2,5 millions d’euros, de nombreux utilisateurs ont fait part à FranceVerif.fr de leur volonté d’investir dans l’entreprise.

En 2024, FranceVerif.fr a relancé une nouvelle levée de fonds de 3,3 millions d’euros incluant de nouveaux actionnaires, mais également de nouveaux investissements de la part de ses investisseurs historiques.

L’objectif final de France Verif est d’avoir une répartition de la Levée comme suivant :

• Les entrepreneurs historiques de la French Tech pour 1/3,

• l’État pour 1/3,

• et la volonté est maintenant d’inclure les particuliers pour 1/3…

« Avec cette levée historique dans notre histoire d’entreprise, nous avons la preuve éclatante du soutien de nos investisseurs historiques et de la French Tech mais aussi de nos utilisateurs qui nous demandaient de longue date de participer à l’aventure. C’est maintenant chose faite avec Tudigo qui est la plateforme la plus importante pour les investisseurs individuels… » déclare Laurent Amar, Président de France Verif.

Historique :

• En 2023, France Verif avait déjà levé 2,5M€ en SEED, levée de fonds reposant sur la reconnaissance de son excellence technologique.

• En effet, parmi ce premier pacte d’actionnaires, l’on retrouve des business-angels issus de Polytechnique et d’HEC. Ce qui se traduit par un montant en private equity de 1,7 M€

• En outre, pour compléter cette somme, la BPI, ainsi que le groupe CIC, ont investi à hauteur de 800 k€ au titre du crédit innovation dans la start-up.

• Au-delà de l’expertise technique reconnue – Franceverif.fr a été développé grâce à des chercheurs issus de Polytechnique, du Corps des Mines et de l’Institut Pierre et Marie Curie – les actionnaires ont vu le potentiel de la pépite française avec ses 1,5M d’utilisateurs mensuels actifs et son bas ratio d’acquisition client.

• En juin 2024, France Verif a levé 3,3 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques et de dirigeant de la FrenchTech

• Enfin, France vérif a lancé via Tudigo une augmentation de capital de 1,2 million d’euros pour s’ouvrir au particulier

• Au final, France Verif aura levé 7 millions d’euros en 2 ans