FRANCE-IX noue un partenariat avec HUBSIX

octobre 2024 par Marc Jacob

La nouvelle plateforme, créée en 2024, ambitionne d’être un Hub qui connectera les acteurs de l’écosystème numérique et digital sénégalais et ouest africains, ainsi que les grands acteurs mondiaux du numérique, permettant ainsi le développement des échanges de contenus Internet entre ces acteurs localement au Sénégal et non plus à l’étranger comme c’est le cas majoritairement aujourd’hui.

Les discussions initiées début 2023 entre la HubSIX et France-IX, premier point d’échange Internet de France, ont abouti à la signature d’une convention de partenariat entre les 2 structures, permettant à HubSIX de bénéficier de l’expertise de France-IX pour construire sa plateforme aux meilleures normes de performance et de sécurité. L’infrastructure permettra aux clients qui y seront connectés (opérateurs télécom nationaux et sous-régionaux, FAI, grandes entreprises privées et publiques, universités, acteurs mondiaux du Cloud et des services numériques…) d’échanger localement du trafic Internet avec comme bénéfices une meilleure performance et résilience d’utilisation pour les utilisateurs sénégalais, ainsi qu’une réduction des coûts sur la bande passante internationale.

L’arrivée prochaine au Sénégal de nouveaux câbles sous-marins, de nouveaux datacenters neutres et de nouveaux acteurs numériques mondiaux augurent d’une importante transformation de l’écosystème digital local dans lequel HubSIX sera amenée à jouer un rôle déterminant, notamment dans un contexte de réaffirmation de la souveraineté numérique du Sénégal.