Fortinet, Leader en Cybersécurité, Victime d’une Brèche de Données : PT SYDECO à l’Épreuve

septembre 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

À une époque où les cyberattaques se multiplient et touchent même les plus grands noms de l’industrie, il devient plus que jamais crucial de protéger les données sensibles des entreprises, des administrations, et des individus. Dernière victime en date : Fortinet, un des leaders mondiaux de la cybersécurité, qui a récemment admis une violation de données. Un acteur malveillant a affirmé avoir dérobé 440 GB de données provenant du serveur Microsoft SharePoint de l’entreprise.

Pendant ce temps, PT SYDECO, à travers sa solution SP-One, s’est distingué en résistant à 2 357 251 attaques sur une période de 11 mois, sans qu’aucune d’entre elles ne parvienne à pénétrer son système. Ce résultat témoigne de l’efficacité de notre firewall ARCHANGEL©, conçu pour bloquer les tentatives de compromission et garantir une protection optimale des infrastructures critiques.

Fortinet Face à la Réalité des Cyberattaques

La brèche de Fortinet met en lumière un défi majeur que de nombreuses entreprises rencontrent : malgré l’utilisation de solutions de cybersécurité réputées, une seule faille peut exposer des données sensibles à des acteurs malveillants. Bien que les détails complets de cette attaque n’aient pas encore été révélés, elle démontre que même les leaders du secteur ne sont pas à l’abri.

Cependant, chez PT SYDECO, nous croyons que l’innovation et la vigilance constante sont les clés pour contrer les cybermenaces les plus sophistiquées.

ARCHANGEL© 2.0 NGFW : Une Protection Complète Contre les Mouvements Latéraux et les Escalades de Privilèges

Notre solution ARCHANGEL© 2.0, au cœur de SP-One, va au-delà des pare-feux traditionnels en empêchant non seulement les intrusions, mais aussi en bloquant toute tentative de mouvement latéral au sein du réseau. Cela signifie qu’une fois à l’intérieur du réseau, un attaquant ne peut pas se déplacer d’un point à un autre pour obtenir des accès supplémentaires.

De plus, ARCHANGEL© 2.0 neutralise les attaques visant à exploiter les comptes à privilèges élevés, empêchant ainsi l’exécution de tout code non autorisé même si un compte privilégié est compromis.

Pour en savoir plus sur la façon dont ARCHANGEL© 2.0 protège contre les mouvements latéraux et les attaques d’escalade de privilèges, consultez notre article détaillé ici.

https://patricien.blogspot.com/2024/09/title-how-to-prevent-lateral-movement.html

https://patricien.blogspot.com/2024/09/why-archangel-20-is-best-defense.html

Conclusion : La Sécurité Avant Tout

Les récentes attaques, telles que celle subie par Fortinet, rappellent l’importance d’une cybersécurité proactive. À travers des solutions comme ARCHANGEL©, PT SYDECO offre une protection éprouvée et fiable. Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nos technologies peuvent défendre ce qui compte le plus : les infrastructures nationales, les entreprises stratégiques et la sécurité des individus.