FORECOMM - BlueFile : Un concept d’échanges de fichiers en toute simplicité et sécurité

février 2024 par Philippe Loudenot, Forecomm – BlueFiles, Cyber Security Strategist de Forecomm – BlueFiles

Il ne nous viendrait jamais à l’esprit d’écrire notre numéro de carte bancaire sur une carte postale et de l’envoyer sans enveloppe, à la vue de tous. Mais qui aujourd’hui peut prétendre de n’avoir jamais transféré par simple pièce jointe dans un e-mail pièces d’identité, carte vitale, données stratégiques ? Le courriel, simple et machinal, fait partie de notre routine sans nous inquiéter davantage. En termes de sécurité pourtant, les deux actions sont similaires. Plus de 80 % des échanges sont réalisés par échanges de mails ou transfert de fichiers par internet.

Il peut être ajouté un risque supplémentaire lié au fait qu’une partie du personnel ayant accès et partageant des données ultrasensibles et ultraconfidentielles n’a jamais été formée aux problématiques de sécurité.

Pourtant le besoin d’échange est là ! les collaborateurs ont besoin et recherchent des outils qui les aident à fonctionner plus efficacement et à suivre le rythme de leur activité. Ils utilisent leurs propres solutions non contrôlées s’ils ne disposent pas de suffisamment d’options. En l’absence d’alternative maîtrisée, les collaborateurs utilisent la messagerie électronique ou des services de transfert non validés par la Direction du Système d’Information (Shadow IT). Dans le « top » des services inconnus, on retrouve un grand nombre d’outils de transfert d’information et de partage de fichiers volumineux. Sont partagées ainsi des informations sensibles, telles que des données financières, des contrats juridiques, des informations confidentielles sur les produits, des rapports de ventes et des prévisions, des données sur la santé des salariés, mais également des informations concernant les clients, les fournisseurs et les employés. Par conséquent, les boîtes de réception ou certains services inconnus de la Direction du Système d’Information et de la direction deviennent des dépôts potentiels pour des quantités considérables d’informations sensibles, augmentant ainsi le risque de fuites de données et les défauts de conformité, qui représente une menace financière sérieuse pour toute organisation.

Alors comment transformer radicalement la protection des échanges de données ?

Entre progrès et menace, la confiance numérique est un enjeu stratégique, économique et sociétal de premier plan. La mise en place de solutions adaptées de sécurité des systèmes d’information doit répondre à cette priorité.

Les Visas de sécurité que délivre l’ANSSI permettent d’identifier facilement les plus fiables d’entre elles et reconnues comme telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée.

Pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de conformité, mieux vaut miser sur une solution disposant d’un visa de sécurité. Le chiffrement de bout en bout combiné à l’hébergement certifié SecNumCloud et Hébergement de Données de Santé garantissent des mesures de sécurité fortes aux collectes de données conformément aux exigences de la règlementation RGPD.

Privilégier un outil d’échange d’informations sensibles conforme avec les règlementations. En effet, vous ne devez en aucune façon choisir n’importe quel outil d’échange sécurisé d’informations. Vous devez utiliser une solution qui respecte les dispositions légales en la matière. Entre autres, le RGPD constitue un cadre règlementaire qui permet d’instaurer la confiance dans les échanges entre les institutions administratives, les entreprises et les citoyens.

En cas de violation de données à caractère personnel, la communication aux personnes concernés n’est pas nécessaire si le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement.

Privilégier un outil d’échange d’informations sensibles garantissant une autonomie stratégique. Faire le choix d’une solution souveraine, c’est conserver le contrôle de ses données, en ayant les moyens technologiques et juridiques de les protéger.

C’est se garantir de leur sécurité et de leur confidentialité, ainsi que de la compétence des juridictions françaises ou européennes en cas de litige.

BlueFiles de Forecomm permet aux organismes de garantir la sûreté et la confidentialité des données et renforce la sécurité des échanges numériques.

En combinant la simplicité d’utilisation, vous avez LA solution simple et fiable pour sécuriser vos envois de façon optimale, vous permettant d’embarquer l’ensemble de vos collaborateurs à la protection des données et donnez à vos partenaire la possibilité de vous transmettre des informations de façon sécurisée, qu’ils soient possesseur ou non de la solution.

Grâce à nos différents niveaux de sécurité, la garantie d’une solution souveraine, vous n’avez pas à choisir entre performances informatiques et protection efficace.

Des concepts clés simples

Donner le pouvoir sur les données : Les utilisateurs gèrent eux-mêmes la confidentialité des données grâce au chiffrement de bout en bout. Garder le contrôle des données à distance, même après leur diffusion et continuez à gérer l’accès à vos données après leur diffusion : destruction en temps réel des données en ligne, retrait ou ajout des accès à un utilisateur, gestion des périodes de consultation. Des accusés de réception sont positionnables sur vos envois, par destinataire, et vous permettent d’être prévenu lorsque ces derniers accèdent aux données ou téléchargent une des pièces jointes

Suivre le devenir des documents envoyés : La majorité des documents contenant des données sensibles ou à caractère personnel sont diffusés au format PDF. C’est la raison pour laquelle BlueFiles apporte un soin particulier à ce format avec une liseuse PDF en ligne sécurisée permettant de consulter directement sur le navigateur ces documents. le propriétaire peut décider, pour des raisons de sécurité évidentes, d’empêcher le téléchargement ou l’impression des documents. Il peut ajouter une protection par filigrane inégalée pour remonter jusqu’au fautif en cas de fuite de données. Les destinataires peuvent consulter en ligne directement les documents transmis au format PDF sans avoir la nécessité de les télécharger au préalable.

Permettre l’envoi de fichiers volumineux : les utilisateurs peuvent effectuer des transferts de fichier jusqu’à 2 Go en standard, avec la possibilité d’augmenter cette limite. Les destinataires des envois sécurisés ont la possibilité de vous répondre avec le même niveau de sécurité, sans nécessairement être détenteur de la solution.

Recevoir des fichiers sur une page de dépôt personnalisée en toute sécurité : elle est partageable à vos contacts pour les inciter à utiliser ce canal sécurisé pour envoyer des données sensibles (comme un mot de passe par exemple) ou des fichiers volumineux jusqu’à 8 Go. Les contacts n’ont pas besoin de créer de compte.

Créer et publier des formulaires règlementaires : Edition et publication en quelques clics, sans code à programmer, de formulaires de collecte de données sécurisés et facilitant la mise en conformité de votre entreprise avec la règlementation RGPD. Pour chaque saisie de formulaire collectée, des fonctionnalités sont mises à votre disposition afin d’exporter ces données vers un fichier ou un autre logiciel tel qu’un CRM.

Sécuriser facilement : Sans modifier les habitudes de travail des utilisateurs, le complément (AddIn) BlueFiles permet de sécuriser les envois d’e-mails directement à partir du logiciel Microsoft Outlook. Pas besoin d’être un expert en numérique ni de prévenir les destinataires en amont, pour s’entendre sur un canal sécurisé. La composition des e-mails et attache des pièces jointes est réalisée comme d’habitude. Au moment de l’envoi, suivant paramétrage, l’émetteur est invité à le protéger avec BlueFiles.

Une sécurité et conformité règlementaire sans contrainte

BlueFiles : Une solution simple de sécuriser vos données entrantes et sortantes et répondre aux exigences règlementaires liées à la protection et à la confidentialité des échanges de données sensibles ou personnelles, éliminant ainsi ce risque notoire de fuite de données.

