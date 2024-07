FM Logistic obtient la certification ISO 27001

juillet 2024 par Marc Jacob

Une certification ISO 27001 pour garantir les plus hauts standards de sécurité de ses systèmes informatiques

En obtenant le plus haut niveau de certification en matière de sécurité des systèmes d’information, FM Logistic assure non seulement la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données, mais l’entreprise, familiale et indépendante, renforce également les conditions d’une relation de confiance avec ses partenaires et clients.

Cette norme internationale propose un cadre de gestion de la sécurité de l’information extrêmement perfectionné afin de se prémunir efficacement des éventuelles cybermenaces, internes ou externes. Adoptée dans une démarche proactive, la certification ISO 27001 est un outil incontournable pour assurer la continuité des activités de FM Logistic et garantir à ses clients un niveau de sécurité maximal. Elle est l’aboutissement d’un travail collectif pour adapter en continu les systèmes d’information du Groupe. Pendant 14 mois, les équipes techniques, qui fournissent des services dans tous les pays et pour tous les clients du Groupe, ont préparé et documenté les preuves nécessaires pour répondre aux exigences de la norme.

“Nous avons adopté la version 2022 de cette norme, qui inclut 95 contrôles rigoureux, tels que le développement sécurisé des logiciels, l’application des mises à jour de sécurité, la sauvegarde des données clients et la sécurisation des accès à nos serveurs. Ces contrôles ont été vérifiés par Bureau Veritas, un organisme de certification tiers, garantissant ainsi le respect des normes internationales”, explique Alexandre Brauner, directeur des systèmes d’information du Groupe FM Logistic.

La validité de la certification ISO 27001 est de trois ans, avec un audit annuel d’évaluation du système de management de la sécurité de l’information (SMSI) effectué par Bureau Veritas.

Une étape clé dans la stratégie d’excellence opérationnelle de FM Logistic

Dans un contexte de plus en plus contraignant et en réponse à l’augmentation des risques informatiques, FM Logistic accélère sa stratégie globale de sécurité au service de l’excellence opérationnelle de ses activités. Le Groupe se distingue par sa capacité à anticiper les besoins et répondre proactivement aux enjeux du marché en matière de sécurité informatique. Depuis plusieurs années, l’entreprise place la sécurité au cœur de ses préoccupations, avec des investissements consécutifs réalisés dans le déploiement d’outils et de services de cybersécurité, ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines et financières. Ces actions permettent aujourd’hui à l’entreprise d’atteindre le niveau de sécurité Gold grâce à l’attribution de la note de 916/1000 par l’organisme CyberVadis.

Après la certification de ses entités ISO 9001, l’intégration de la norme ISO 27001 marque une nouvelle étape dans la satisfaction client, en offrant des garanties supplémentaires sur la sécurité et la fiabilité des services fournis.