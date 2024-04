Fivetran renouvelle son engagement auprès de FM Logistic pour la réplication de ses données opérationnelles en temps réel

avril 2024 par Patrick LEBRETON

À l’origine du projet, FM Logistic recherchait une solution lui permettant d’obtenir des données en temps réel dans un environnement indépendant de celui de ses plateformes de production pour alléger la charge sur ses serveurs. L’un des besoins principaux était la consolidation de données provenant de systèmes hétérogènes des différents entrepôts et métiers. L’objectif étant ensuite leur mise à disposition et leur accessibilité pour l’ensemble des équipes opérationnelles. Le périmètre du projet portait sur huit des pays dans lesquels FM Logistic opère - la France, l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, la Tchéquie, le Slovaquie, la Pologne et l’Ukraine.

Début 2020, après un appel d’offre, FM Logistic avait choisi HVR - par la suite racheté par Fivetran - pour l’accompagner dans la digitalisation et la consolidation de l’ensemble de ses données. Depuis quatre ans, FM Logistic peut compter sur la stabilité de l’outil de Fivetran pour stocker jusqu’à 110 térabytes de données et exécuter 15 millions de requêtes par mois.

Les données, principalement issues de bases de données Oracle, sont répliquées vers l’environnement dédié Google BigQuery. L’utilisation d’un connecteur permet un grand nombre d’axes d’analyse ainsi que de la rétro-ingénierie. Au fil des années, l’utilisation de la donnée s’est étendue dans les entrepôts et sur les agences transport du groupe. FM Logistic réplique en temps réel les données de ses activités d’entreposage, de transport et de copacking, ce qui correspond à plus de 130 flux de réplication.

Forts de ce succès, Fivetran et FM Logistic vont poursuivre leur collaboration pour les trois prochaines années. Cette continuité permettra à FM Logistic de bénéficier des dernières évolutions de la plateforme Fivetran et d’un support dédié à ses projets. Avec la garantie d’une stabilité sur son outil de réplication de données, FM Logistic peut se concentrer sur la création de nouveaux services à valeur ajoutée reposant sur des technologies d’IA.