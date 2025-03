Fivetran dynamise son programme partenaires

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Fivetran annonce le lancement d’un programme partenaires enrichi, qui facilite le développement des activités de ses partenaires. Le programme partenaires Fivetran, offre désormais des avantages plus importants, une collaboration approfondie et une assistance technique élargie pour aider les partenaires à garantir un mouvement de données automatisé et fluide, tout en aidant les clients à centraliser leurs données pour l’IA, l’analytique et la prise de décision commerciale.

Fivetran élargit son programme partenaires afin d’offrir davantage de possibilités de croissance. En plus des incitations basées sur le parrainage, le programme enrichi comprend dorénavant des possibilités de revente et de co-vente. Il donne ainsi aux partenaires une plus grande flexibilité dans la manière dont ils s’engagent avec les clients tout en libérant un nouveau potentiel de revenus. Le programme propose quatre niveaux de partenariat, offrant des avantages structurés en fonction du niveau d’engagement. En plus des remises sur la revente programmatique, les partenaires de niveau supérieur ont accès à des avantages supplémentaires, notamment des remises pour s’assurer que les clients communs soient intégrés efficacement et tirent pleinement parti de la plateforme Fivetran. Fivetran met également en place des stratégies visant à encourager et à récompenser ses équipes de vente pour la réalisation d’affaires conjointes avec des partenaires.

Le programme remanié apporte aux partenaires davantage de possibilités de croissance :

• Meilleure rentabilité – Les partenaires bénéficient de remises plus importantes pour le sourcing et le co-vente, ainsi qu’à la revente pouvant aller jusqu’à 30 %. Les partenaires qui recherchent et convainquent les clients peuvent bénéficier de remises allant jusqu’à 15 %.

• Collaboration transparente - Permet d’accéder à des opportunités de vente conjointes, à des programmes de marketing cobrandés et à des outils de génération de la demande.

• Habilitation plus intelligente - L’Académie des partenaires Fivetran propose des formations de vente, techniques et de distribution, des certifications et une expertise en matière d’Hybrid Deployment, de data lakes et d’analyse pilotée par l’IA.

• Solutions plus solides - Construire et déployer des plateformes de données alimentées par Fivetran, en aidant les clients à centraliser, automatiser et faire évoluer leur infrastructure de données.

Avec des intégrations sur AWS, Databricks, Google Cloud, Microsoft Azure et Snowflake, les partenaires peuvent aider les clients à unifier les données à travers les plateformes et à alimenter l’IA et l’analytique - sans la complexité de la gestion des pipelines. Fivetran prend désormais en charge plus de 700 connecteurs prédéfinis, permettant aux entreprises de déplacer et de gérer leurs données sans effort. C’est pourquoi plus de 6 700 entreprises, dont OpenAI, Pfizer, LVMH et National Australia Bank, font confiance à Fivetran pour centraliser leurs données et stimuler l’innovation.

Le programme partenaires Fivetran enrichi est disponible dès à présent, et d’autres opportunités seront proposées dans le courant de l’année.