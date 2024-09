Fitch réattribue la note A- au groupe Relyens

septembre 2024 par Marc Jacob

L’agence de notation Fitch Ratings attribue à Relyens la note de solidité financière « A- » assortie d’une perspective stable. Cette notation souligne la solidité du Groupe et la robustesse de son modèle de Management des risques auprès des acteurs du soin et des territoires en Europe.

Parmi les points forts soulignés par Fitch :

• Une présence de premier plan en responsabilité civile médicale affirmée par son leadership historique en matière d’assurance responsabilité civile médicale pour les établissements de santé en France, et sa position de leader en Espagne et en Italie.

• Le ratio de solvabilité II (S2) du Groupe est très solide à 183% à la fin de 2023 (198% à fin 2022)

• Une rentabilité accrue de Relyens grâce à la diversification de ses activités en termes d’implantations géographiques et d’amélioration des environnements de tarification et de sinistralité en France

• Le niveau de capitalisation adapté comme le souligne le modèle d’évaluation de Fitch

• La qualité de son portefeuille d’actifs financiers

• L’ADN mutualiste de Relyens qui réinvestit entièrement ses résultats au bénéfice de ses sociétaires .