« Fin de la récréation » pour l’IA générative : une nouvelle étude de NTT DATA montre que les entreprises délaissent les expérimentations au profit d’investissements visant à stimuler leurs performances

novembre 2024 par Le cabinet Jigsaw Research pour NTT DATA

NTT DATA publie les premiers résultats de son étude approfondie, qui révèle que « la récréation est terminée » pour l’IA générative. Les résultats obtenus indiquent très clairement que les dirigeants d’entreprise ne se cantonnent plus à une simple expérimentation et s’orientent désormais vers des cas d’utilisation à long terme capables de transformer les performances de l’entreprise, la culture organisationnelle, la conformité, la sécurité et la durabilité.

L’étude, intitulée “Global GenAI Report : How organizations are mastering their GenAI destiny in 2025” (ou « Rapport global sur l’IA générative : comment les entreprises prennent en main leur destin en 2025 » en français), révèle que la quasi-totalité des dirigeants interrogés ont déjà investi dans l’IA générative et que 83 % d’entre eux ont constitué des équipes GenAI dites « sachantes » ou « expertes ».

Selon l’étude, les principaux cas d’utilisation de l’IA générative sont les suivants :

• La recommandation de services personnalisés et la gestion des connaissances

• Le contrôle de la qualité

• La recherche et le développement (R&D)

« L’avenir est clair. L’IA générative est plus qu’un simple outil - c’est une force de transformation », a déclaré Yutaka Sasaki, président et directeur général du groupe NTT DATA. « Alors que nous allons au-delà de l’expérimentation, une crispation émerge : aller trop vite avec un risque d’imprévue ; aller trop lentement et prendre du retard. La réussite de la GenAI n’est pas facultative. C’est pourquoi nous fournissons un modèle pour aider nos clients à exploiter son potentiel pour un succès durable. »

Par ailleurs, deux tiers des dirigeants interrogés ont déclaré que l’IA générative allait « véritablement changer la donne » au cours des deux prochaines années et qu’elle allait apporter des améliorations significatives dans de nombreux domaines tels que :

• La productivité et l’efficacité

• La durabilité

• La conformité

• Les processus d’entreprise

• La sécurité

• L’expérience employé

Stratégie et transformation

Un cycle de consolidation et d’intégration des technologies GenAI s’amorce. Ce dernier combine des approches expérimentales, progressives et spécifiques. Des plans de dépenses ciblés remplaceront rapidement les projets d’expérimentations dispersés. :

L’étude indique notamment que :

• 97 % des CEO estiment que cette technologie aura un impact considérable.

• 70 % des dirigeants d’entreprise prévoient une transformation significative dès 2025.

• 83 % des répondants affirment avoir mis en place une stratégie d’IA générative bien définie, mais 51 % d’entre eux n’ont pas encore aligné cette stratégie dans leurs business plans. Ce décalage limite ainsi le retour sur investissement et la satisfaction vis-à-vis des résultats actuels.

Innovation et technologie

Près de la quasi-totalité des personnes interrogées s’accordent à dire que l’IA générative peut stimuler la créativité et optimiser les activités de R&D. Par ailleurs, compte tenu de l’adoption et des progrès rapides de cette technologie, les entreprises devront constamment repenser et faire évoluer leurs stratégies et leurs modèles d’exploitation.

L’étude révèle notamment que :

• 90 % affirment que leurs infrastructures existantes font obstacle à l’utilisation efficace de l’IA générative

• 96 % des CIO et des CTO déclarent que recourir à des solutions basées sur le cloud constitue la meilleure méthode à suivre pour pouvoir prendre efficacement en charge les applications d’IA générative.

Employés et culture d’entreprise

Si 96 % des personnes interrogées réfléchissent à la manière dont l’IA générative peut rationaliser les workflows des employés et les processus de support à l’avenir, 67 % des répondants estiment que leurs employés ne disposent pas des compétences nécessaires pour pouvoir se servir de l’IA générative. En outre, près de la moitié d’entre eux prévoient de former leurs employés dans l’optique de favoriser une meilleure adoption de l’IA générative.

L’étude révèle que les principaux obstacles à l’adoption de cette technologie sont les suivants :

1. Les utilisateurs qui perçoivent une valeur limitée pour une solutions d’IA générative

2. Des connaissances limitées ou inexistantes de ces solutions

3. Une réticence de l’utilisateur à l’égard de cette technologie

4. Des inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité de l’IA générative

Conjuguer éthique, sécurité et durabilité

À mesure que l’IA générative s’invite dans la vie quotidienne, l’équilibre entre responsabilité et innovation sera un impératif moral ainsi qu’une nécessité stratégique pour les dirigeants, les entreprises et la société. Les dirigeants d’entreprise sont majoritairement conscients qu’ils ont pour mission de trouver cet équilibre.

L’étude souligne notamment que :

• 81 % des dirigeants déclarent qu’il est « très important » d’aider leurs employés à trouver l’équilibre entre l’innovation et la responsabilité.

• 72 % indiquent que leur entreprise ne dispose pas d’une politique d’utilisation de l’IA générative pour ses employés ni de conseils sur la protection de la propriété intellectuelle.

• 45 % des RSSI ont fait part de leurs inquiétudes à propos de cette technologie et déclarent se sentir « sous pression, menacés ou dépassés ».

• 82 % affirment que les réglementations gouvernementales à propos de l’IA manquent de clarté, ce qui nuit aux stratégies d’IA générative. En outre, la plupart des répondants prévoient une augmentation des dépenses relatives à la conformité réglementaire de l’IA générative.

• 68 % des personnes interrogées se disent « enthousiastes » et « émerveillés » par le potentiel de transformation de l’IA générative, et ce malgré la variété de défis considérables à relever.

« Nous assistons à un tournant majeur dans l’histoire de notre monde, car l’IA générative est en passe de devenir un atout considérable dans notre économie fondée sur la technologie », déclare Abhijit Dubey, président-directeur général de NTT DATA, Inc . « En soutenant et en conduisant cette nouvelle ère, NTT DATA estime qu’il relève de sa responsabilité envers ses clients, ses employés et plus largement la société, de s’assurer que tout ce que nous concevons, tout ce que nous implémentons, tout ce que nous déployons et tout ce que nous gérons est hautement résilient, performant et responsable ».

À propos de l’étude

NTT DATA a chargé le cabinet Jigsaw Research de conduire une étude préliminaire sur le sujet entre fin septembre et début octobre 2024. L’équipe a interrogé des dirigeants d’entreprises issus de 34 pays différents d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique Latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Parmi les 2 300 personnes interrogées, 98 % sont directement habilités à prendre des décisions d’achat en matière d’IA générative ou exercent une influence sur ces décisions.

Les secteurs représentés dans cette étude sont : les banques et les banques d’investissement (11 %), l’assurance (9 %), la manufacture (14 %), l’automobile (8 %), la logistique et les transports (5 %), les télécommunications, les médias et la technologie (9 %), la santé (9 %), les sciences du vivant et l’industrie pharmaceutique (9 %), la vente au détail et les biens de consommation emballés (5 %), le secteur public (8 %), l’énergie et les services publics (7 %), l’enseignement supérieur et la recherche (6 %).