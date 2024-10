Filigran dévoile son rapport sur l’état de la menace dans le secteur financier

octobre 2024 par Filigran

Voilà les principaux enseignements de ce rapport :

Le secteur financier est de plus en plus exposé aux menaces cyber, notamment en raison des évolutions géopolitiques et de la sophistication croissante des attaquants.

Les chaînes d’approvisionnement (Supply Chain) sont en forte augmentation. Un exemple est l’attaque MoveIT par le groupe Cl0p, qui devrait générer plus de 75 millions de dollars en extorsion​.

Utilisation de l’IA générative par les attaquants : L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour des attaques, et notamment pour automatiser la génération de contenu malveillant.

Les cryptomonnaies exploitées par des groupes étatiques, deviennent un point de vulnérabilité important : en 2023, des pirates nord-coréens ont volé environ 600 millions de dollars en cryptomonnaies​. Cela reflète l’attractivité croissante des cryptomonnaies pour les cybercriminels étatiques.

Les ransomware ciblent le secteur financier : Le secteur financier figure parmi les cinq les plus touchés par les ransomwares, avec des attaques atteignant 200 millions de dollars en 2023​.