Filigran annonce son partenariat avec Recorded Future

septembre 2024 par Marc Jacob

Filigran annonce que sa plateforme phare de renseignement sur les menaces, OpenCTI, élément central de la suite eXtended Threat Management (XTM), renforce son partenariat stratégique avec Recorded Future. La plateforme OpenCTI sera plus étroitement intégrée à Recorded Future, afin d’offrir la meilleure qualité de service possible à leurs clients communs.

Recorded Future est la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde, avec plus de 1 800 clients dans 75 pays. Parmi eux figurent les gouvernements souverains de 47 pays, plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 100 et 40 % des entreprises du classement Forbes Global 100. Alimenté par plus d’un million de sources et mis à jour en temps réel 24/7/365, le Recorded Future Intelligence Cloud est le référentiel de renseignements sur les menaces le plus important, le plus complet et le plus fiable au monde.

La complémentarité entre la suite XTM de Filigran et les renseignements sur les menaces en temps réel de Recorded Future constitue une avancée stratégique, améliorant considérablement l’efficacité de la gestion des menaces. En intégrant les informations sur les menaces de Recorded Future directement dans la plateforme OpenCTI, les organisations bénéficient de données enrichies sur les menaces et d’actions de réponse automatisées.

Les clients de Filigran pourront désormais bénéficier de l’information sur les menaces de grande qualité de Recorded Future, directement dans la plateforme OpenCTI Les avantages de cette collaboration sont les suivants :

• Vue unifiée de tous les renseignements sur les cybermenaces

• Des indicateurs de compromission (IoC) enrichis pour une prise de décision plus éclairée

• Automatisation des flux de travail pour une remédiation plus rapide

• Mises à jour en temps réel pour une gestion proactive des risques

• Vue complète des menaces et posture de sécurité améliorée

• Génération de rapports facilitée

L’intégration conjointe des plateformes OpenCTI de Filigran et des informations sur les menaces en temps réel de Recorded Future représente une avancée significative dans la gestion des menaces de cybersécurité.

Cette intégration permet non seulement d’enrichir les données sur les menaces, mais aussi d’automatiser les actions de réponse en fournissant des outils robustes pour détecter, analyser et répondre rapidement aux menaces. En surmontant les principaux défis et en offrant des avantages substantiels, cette solution améliore leur posture de sécurité globale, leur permettant de garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes

Disponibilité

L’intégration OpenCTI-Recorded Future nécessite une licence d’intégration Recorded Future.