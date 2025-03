fifty-five intègre Snowflake AI Data Cloud dans les projets de ses clients

mars 2025 par Marc Jacob

L’intégration de l’AI Data Cloud de Snowflake permet à fifty-five de mobiliser les données du monde entier et de les transformer en leviers stratégiques pour les organisations. Grâce à cette collaboration, fifty-five va pouvoir proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins variés de ses clients, tels que :

• Mesurer leurs performances marketing grâce à un suivi cross-canal unifié, une attribution multi-touch, une analyse globale du parcours client et une évaluation plus précise du ROI des campagnes via des tableaux de bord en temps réel ;

• Déployer une Customer Data Platform (CDP) pour unifier les profils clients, segmenter les audiences, activer des campagnes omnicanales et prédire le churn avec plus de précision ;

• Automatiser et personnaliser leurs campagnes en exploitant des pipelines Data Science et Machine Learning intégrant des modèles prédictifs avancés, comme le Marketing Mix Modeling (MMM) ;

• Collaborer en toute sécurité avec leurs partenaires grâce à des Data Clean Rooms.

Avec l’intégration de Snowflake, fifty-five renforce ainsi son positionnement de partenaire stratégique en data marketing en permettant aux entreprises d’optimiser la valeur de leurs données.