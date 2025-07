Faille Catwatchful : le commentaire de Kaspersky

juillet 2025 par Tatyana Shishkova, Lead security researcher chez Kaspersky GReAT

Une faille majeure dans le stalkerware Catwatchful a exposé les données de 26 000 téléphones infectés et de 62 000 utilisateurs/comptes clients, y compris le développeur du logiciel. Ce dernier, utilisé pour collecter des données à l’insu des victimes (souvent dans le cadre de harcèlement intrafamilial), a rendu sa base de données accessible via une API non sécurisée. Le commentaire de Tatyana Shishkova, Lead security researcher chez Kaspersky GReAT