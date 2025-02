Façonner l’avenir de la connectivité mondiale : le rôle essentiel des réseaux sous-marins

février 2025 par Maher El Fekih, Directeur General France & Directeur des Ventes France, Benelux, Europe du Sud chez Colt Technology Services

Les câbles sous-marins, essentiels à la croissance économique

Bien que les satellites offrent des capacités complémentaires précieuses, les câbles sous-marins restent le principal vecteur de la connectivité numérique mondiale. En permettant des communications instantanées et des transferts de données, ils facilitent le commerce mondial, soutiennent le e-commerce et permettent aux entreprises d’opérer sans heurts au-delà des frontières. Cette économie mondiale plus interconnectée, rapide et sécurisée est permise grâce à une latence ultra-faible, avec des routes transocéaniques délivrant généralement 60-90 ms, selon la longueur et la configuration de la route. Dans un monde où chaque milliseconde compte, les câbles sous-marins sont le choix évident pour des applications exigeant rapidité et fiabilité, telles que les transactions à haute fréquence.

Aujourd’hui, ces câbles acheminent 99 % du trafic télécoms intercontinental et soutiennent plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières quotidiennes. Ces géants sous-marins, s’étendant sur près de 1,5 millions de kilomètres sous-marin, relient les continents, permettant le flux continu d’informations à travers le monde. L’industrie des câbles sous-marins a connu une croissance et un investissement remarquables ces dernières années, en raison de la demande croissante de connectivité mondiale. Les investissements annuels ont explosé, passant de 3 milliards de dollars pendant les années 2000 à 14 milliards de dollars en 2023, ce qui reflète la transformation rapide du secteur et souligne le rôle crucial des réseaux sous-marins. Souvent décrit comme l’épine dorsale de la communication mondiale, les câbles sous-marins évoluent à un rythme qui redéfinit la manière dont le monde reste connecté.

Renforcer les réseaux sous-marins face aux risques naturels et numériques

Malgré leur importance, les réseaux sous-marins font face à plusieurs défis. L’un des plus importants est le risque de dommages dus à des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis, ainsi qu’à des actes de sabotage délibérés. Pour atténuer ces risques, les opérateurs de câbles utilisent des technologies avancées comme l’intelligence artificielle et des pratiques d’ingénierie robustes pour concevoir et déployer des réseaux résilients.

Omdia prévoit que d’ici 2030 près de 75 % du trafic réseau incorporera de l’IA, on doit donc s’attendre à voir une augmentation de l’implémentation de l’intelligence artificielle dans les systèmes de câbles sous-marins permettant une maintenance prédictive et une optimisation des performances. En analysant les données de performance des câbles, les algorithmes IA peuvent prévoir d’éventuelles défaillances mais également optimiser les plannings de maintenance et réduire les coûts opérationnels. Ces avancées rendent les câbles sous-marins plus résilients et moins susceptibles de subir des pannes, garantissant que la connectivité mondiale reste ininterrompue.

Un autre défi est la menace des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, la protection des câbles sous-marins contre les acteurs malveillants devient alors une priorité absolue. Pour relever ce défi, les opérateurs de réseaux investissent dans des mesures de cybersécurité, telles que le chiffrement, les systèmes de détection d’intrusions et les renseignements sur les menaces. Étant donné l’importance cruciale des câbles sous-marins, garantir leur résilience totale devrait être une priorité collaborative pour les entreprises et les organisations.

Malgré ces défis, les réseaux sous-marins sont prêts à croître. À mesure que la demande de connectivité mondiale continue d’augmenter, de nouvelles opportunités d’innovation et d’investissement émergent.

La France, acteur clé du déploiement des infrastructures à haut débit et des réseaux de câbles sous-marins

La révolution numérique ainsi que le changement dans les pratiques de travail a mis une pression immense sur l’infrastructure Internet mondiale, entraînant une demande accrue de capacité. En réponse, des investissements importants ont été réalisés pour renforcer l’infrastructure réseau et répondre aux besoins numériques croissants des particuliers et des entreprises.

Le marché mondial des systèmes de câbles sous-marins devrait se développer de manière significative, passant de 11,90 milliards d’euros en 2022 à une estimation de 28,85 milliards d’euros d’ici 2030. Cela représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,7 % entre 2022 et 2030.

La France est un acteur dynamique du secteur, avec la deuxième plus grande zone maritime du monde - 11 millions de km². La demande croissante de données et de services numériques entraîne le développement de nouveaux câbles sous-marins. Les côtes nord et atlantiques, combinées, servent de terminus pour 12 câbles, tandis que la seule côte méditerranéenne en accueille 17.

En mars 2023, un total de 49 câbles, s’étendant sur 295 000 kilomètres, traversaient le territoire français, y compris ses départements d’outre-mer. La France est un leader mondial dans l’infrastructure des câbles sous-marins, possédant 30 % de la flotte mondiale de pose de câbles. L’entretien et la réparation des câbles sous-marins sont également essentiels, car une seule connexion endommagée peut perturber des économies entières.

Les câbles sous-marins peuvent être cachés profondément sous la surface de l’océan, mais leur rôle est incontestable. De la stimulation de la croissance économique à la facilitation de la communication mondiale, les réseaux sous-marins soutiennent presque tous les aspects de la société. Bien qu’ils soient invisibles, ils demeurent un élément déterminant du monde interconnecté, portant l’ère numérique à travers les océans et vers l’avenir.