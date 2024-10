Fabrice Bérose, IDECSI : Sans une mobilisation immédiate de leurs propriétaires, les données sensibles des entreprises continueront d’être vulnérables !

octobre 2024 par Marc Jacob

Pour sa 10ème participation aux Assises, IDECSI présentera son offre Detox pour M365 , un dispositif complet et clé-en-main qui permet aux entreprises de faire un diagnostic précis des partages et des accès à risque sur l’environnement Microsoft 365. De plus, IDECSI présentera à cette occasion MyDataManagement », une solution dédiée à l’optimisation du stockage des données sur Microsoft 365. Quant à sa conférence IDECSI proposera un retour d’expérience croisé de TotalEnergies avec le Groupe Rocher sur le sujet de la gouvernance des données. Enfin, suite à sa récente réalisée par L’IFOP et en collaboration avec Le CESIN, Fabrice Bérose, Directeur Commercial d’IDECSI alerte les entreprises que sans une mobilisation immédiate de leurs propriétaires, les données sensibles des entreprises continueront d’être vulnérables !

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Fabrice Bérose : Pour sa 10ème participation aux Assises, IDECSI présentera sa nouvelle offre Detox pour M365. C’est un dispositif complet et clé-en-main qui permet aux entreprises de faire un diagnostic précis des partages et des accès à risque sur l’environnement Microsoft 365. Les propriétaires de données peuvent gérer et supprimer les points problématiques en toute simplicité pour un gain en sécurité, sous la supervision des équipes sécurité. A l’occasion du Cybermois, d’ailleurs, de nombreuses entreprises ont fait le choix de lancer des campagnes pour sensibiliser et responsabiliser leurs collaborateurs sur ces enjeux majeurs.

IDECSI a également lancé cette année une nouvelle solution qui vient compléter son offre, MyDataManagement, dédiée à l’optimisation du stockage des données sur Microsoft 365.

Nous allons aussi célébrer nos 10 ans ! En 2014, IDECSI recevait le prix de l’innovation des Assises ! Quelle fierté pour nous d’être toujours présent dans un univers ultra compétitif et d’avoir la satisfaction de rester innovant et performant pour nos clients toujours plus nombreux.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Fabrice Bérose : Cette année, nous sommes ravis de toujours compter sur la présence de nos clients à nos côtés tout au long de l’année et plus particulièrement lors des Assises de la Sécurité.

Nous serons sur un retour d’expérience croisé de TotalEnergies avec le Groupe Rocher sur le sujet de la gouvernance des données, et plus particulièrement sur la sécurité des partages dans les outils collaboratifs Microsoft 365 ainsi que la sobriété numérique. Notre atelier portera sur la gestion des risques et la réduction de la volumétrie, 2 enjeux essentiels pour notre secteur.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Fabrice Bérose : La gestion des espaces personnels et collaboratifs est essentielle, tant sur le plan de la sécurité, avec le risque de surexposition des données, que sur le cycle de vie des informations et la surconsommation de stockage.

Pour 2024/2025, IDECSI va continuer à renforcer ses solutions en se concentrant sur :

• Maîtrise des coûts : Beaucoup de nos clients approchent ou dépassent leurs quotas de stockage sur SharePoint, le cœur de la gestion des données sur Office 365. L’optimisation du stockage est devenue une priorité pour limiter les surcoûts liés à l’accumulation excessive de données.

• Sobriété numérique : Le stockage a un coût énergétique caché, encore amplifié par l’introduction de l’IA. La gestion des données notamment inutiles devient alors un enjeu écologique.

• Conformité : Les régulations en matière de données imposent de ne conserver que les informations nécessaires. Il devient impératif pour les entreprises de respecter les règles de conservation tout en évitant la rétention excessive d’informations.

• Automatisation et efficacité pour les administrateurs et RSSI : simplifier toujours et encore les actions des équipes IT comme la remédiation en masse, particulièrement sur des points critiques comme la gestion des accès à risque et des données obsolètes ou inutiles sur Microsoft 365.

Ces évolutions s’inscrivent dans notre mission de garantir une meilleure gouvernance tout en offrant des solutions efficaces, adaptées aux besoins des entreprises et de leurs utilisateurs.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Fabrice Bérose : Cela va faire 10 ans que nous faisons évoluer nos plateformes pour nous adapter aux besoins du marché et aux évolutions technologiques comme celles apportées par Microsoft. Notre mission est d’accompagner au mieux nos clients dans les enjeux de sécurité autour des déploiements massifs de l’IA générative (Copilot) et aussi à les soutenir dans l’adoption de la classification des données sensibles par exemple.

Pour 2024/2025, la stratégie d’IDECSI reposera sur plusieurs piliers clés :

1. Partenariats stratégiques : IDECSI renforcera ses collaborations, notamment avec Microsoft et des cabinets de conseil, pour accélérer l’adoption de ses solutions.

2. Évolution produit : La plateforme continuera d’évoluer pour offrir une meilleure visibilité aux RSSI sur les risques de sécurité et les optimisations de stockage en enrichissant les rapports avec des analyses plus approfondies sur l’efficacité et la gestion des données.

3. Expérience utilisateur : Optimisation continue des parcours utilisateurs (métiers) pour maximiser leur adoption, l’efficacité des campagnes et faciliter son utilisation.

4. Croissance des talents : Le recrutement sera orienté vers des experts en cybersécurité et data science pour renforcer les équipes et soutenir l’innovation produit.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Fabrice Bérose : Grâce à une étude réalisée par L’IFOP et en collaboration avec Le CESIN, nous avons des chiffres récents qui montrent que 31 % des salariés avouent éviter certains outils numériques fournis par leur entreprise. Ce chiffre est en hausse de 6 points depuis 2019, illustrant un impact direct sur la productivité et l’adoption des technologies au sein des organisations. C’est une situation problématique d’autant plus dans un contexte de transformation digitale et d’accélération de déploiement de l’IA.

Malgré cela, la prise de conscience avance, mais elle reste insuffisante. Si près de 9 salariés sur 10 reconnaissent l’importance cruciale de la cybersécurité, au même niveau que les enjeux environnementaux, il est urgent que les entreprises activent cette force interne. Sans une mobilisation immédiate de leurs propriétaires, les données sensibles des entreprises continueront d’être vulnérables !

Contact commercial : Fabrice Bérose (même coordonnées que l’année dernière), fabrice.berose@idecsi.com

Pour savoir plus : https://www.idecsi.com/fr/