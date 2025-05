Fabien Potencier est nommé CTO de Platform.sh

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette transition marque une nouvelle étape dans l’histoire de Platform.sh, qui a su en quelques années s’imposer comme un acteur incontournable du cloud en Europe et à l’international, avec près de 300 collaborateurs à travers le monde et un revenu récurrent annuel (ARR) de 50M€.

Damien Tournoud, cofondateur et architecte de la vision technique de Platform.sh

Damien Tournoud, Frédéric Plais et Ori Pekelman ont cofondé Platform.sh en 2015, après une première aventure commune chez Commerce Guys, où ils développent Drupal Commerce, un framework e-commerce open source. Rapidement, leur volonté de fournir un hébergement pour ce dernier évolue vers une approche fondamentalement nouvelle du cloud : aborder les défis du secteur par l’application elle-même, et non pas par l’infrastructure. Une rupture conceptuelle portée par l’intuition technologique de Damien, dont le sens de l’innovation a été déterminant dans la création de la plateforme et dans son développement, jusqu’à en faire l’acteur international qu’est aujourd’hui Platform.sh.

Fabien Potencier, figure emblématique de l’écosystème tech international

Au sein des équipes de Platform.sh depuis 2021, Fabien Potencier a successivement occupé les fonctions de Chief Product Officer puis de Chief Developer Advocacy Officer. Il prend aujourd’hui la tête de la direction technique de l’entreprise en tant que CTO.

Serial entrepreneur à succès, il est notamment le créateur de Symfony, l’un des frameworks open source les plus utilisés et influents au monde, ainsi que le fondateur de Blackfire.io, une solution de monitoring et d’optimisation des performances applicatives acquise par Platform.sh en 2021. Reconnu internationalement pour sa rigueur technique, sa vision produit et son engagement constant auprès des développeurs, Fabien mettra à profit son expertise pour renforcer la dynamique d’innovation de Platform.sh et consolider sa trajectoire de développement à long terme. À l’écoute des équipes et fidèle à l’ADN technique de l’entreprise, il veillera à maintenir le cap stratégique et à poursuivre l’excellence produit, avec pour priorité la satisfaction des clients.