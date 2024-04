ExtraHop® lance un nouveau programme de partenariat et nomme un responsable channel mondial

avril 2024 par Marc Jacob

ExtraHop a terminé l’année 2023 en beauté avec 200 millions de dollars d’ARR, en grande partie grâce à des alliances stratégiques avec des partenaires technologiques et de distribution clés. Selon Gartner®, les dépenses du marché de la NDR devraient atteindre 2,64 milliards de dollars d’ici 2027. Dans un contexte de demande croissante de services de NDR, ExtraHop et ses partenaires ont la possibilité de développer des offres encore plus innovantes qui permettent aux clients de réduire leurs cyber-risques.

Après avoir levé 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, ExtraHop s’engage pleinement dans sa stratégie de partenariats, en lançant le nouveau programme pour revitaliser les relations avec les partenaires grâce à des ressources et à un soutien accrus. En donnant la priorité à une expérience fluide, les partenaires et les clients communs bénéficieront de nouveaux prix et remises, d’un portail partenaire interactif, d’un système de classement restructuré, d’une formation et d’une habilitation gratuites, de programmes de reconnaissance et de récompenses, et bien plus encore.

Christine Camp, vice-présidente mondiale des ventes indirectes, dirige le nouveau programme de partenariat. Elle arrive chez ExtraHop avec plus de 20 ans d’expérience au sein de grandes entreprises technologiques. Elle a récemment dirigé la stratégie de distribution mondiale chez Palo Alto Networks, où elle a lancé deux nouveaux programmes de partenariat innovants et généré une croissance mesurable du chiffre d’affaires. Avant Palo Alto, Mme Camp a occupé des postes de direction chez NTT Communications, Visage Mobile et Verizon.

La stratégie d’ExtraHop, menée par ses partenaires, a récemment été reconnue par CRN®, qui lui a décerné la prestigieuse récompense 5 étoiles dans son 2024 Partner Program Guide et l’a incluse dans sa liste Security 100. Alors que de nombreux partenaires cherchent à étendre leurs offres de Zero Trust, l’entreprise a également été nommée lauréate du 2023 Zero Trust Security Excellence Award décerné par TMC.