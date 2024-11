EXPOPROTECTION 2024 distingue les champions de l’innovation

novembre 2024 par Marc Jacob

À l’occasion de la 29e édition du Salon EXPOPROTECTION, les Trophées Expoprotection ont récompensé les entreprises les plus innovantes dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques. Cette édition a une nouvelle fois démontré le dynamisme et la capacité d’innovation des entreprises engagées.

Plus de 50 candidats concouraient à cette 29e édition des Trophées Expoprotection, mettant en compétition des solutions réparties en deux univers : Risques Malveillance et Incendie (RMI) et Risques Professionnels et Industriels (RPI).

Cette année, un jury d’experts, composé de professionnels de la sûreté, sécurité et gestion des crises, a récompensé les solutions les plus audacieuses et pionnières. Un total de 18 trophées a été remis aux lauréats par l’actrice et femme d’affaires, Adriana Karembeu.

Une édition marquée par l’innovation

L’édition 2024 a mis en lumière des solutions novatrices qui visent à anticiper et répondre aux défis de sécurité d’aujourd’hui et de demain. Chaque innovation primée témoigne d’une démarche proactive pour transformer les standards de sécurité et renforcer la protection des individus et des organisations.