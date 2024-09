Experteam rejoint le cercle des partenaires de Bleu

septembre 2024 par Marc Jacob

Experteam, société de conseil IT et spécialiste des environnements Microsoft, annonce un partenariat stratégique avec Bleu pour accompagner ses clients dans la mise en œuvre de projets à forte valeur ajoutée dans un cloud de confiance.

Une initiative française au service des organisations gérant des données sensibles

Entreprise de services cloud fondée et détenue à 100 % par deux actionnaires français, Capgemini et Orange, Bleu a pour objectif de proposer le meilleur des services Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un « cloud de confiance » au sens de la doctrine portée par le gouvernement français. S’appuyant sur un modèle de cloud unique, la jeune entreprise tricolore entend ainsi répondre aux besoins spécifiques de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, des entités publiques et privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels (OSE) qui, à l’heure de la numérisation de l’économie et de la société, doivent allier la sécurisation des applications et des données sensibles avec l’accès aux meilleures technologies.

Visant les plus hauts niveaux de sécurité et de confiance numérique apportés par la qualification SecNumCloud 3.2 délivrée par l’ANSSI, Bleu ambitionne de proposer une plateforme totalement étanche et indépendante de Microsoft afin de garantir la meilleure protection des données et l’immunité des services aux lois non-européennes.

Une opportunité unique pour les professionnels de santé de lancer en toute sécurité leurs opérations dans le Cloud

Il y a quelques mois, le Resah (Réseau des Services Achats Hospitaliers) a confié à Experteam la totalité du marché national d’accompagnement des établissements médico-sociaux sur les technologies Microsoft.

Grâce au partenariat tissé avec Bleu, Experteam pourra étendre sa proposition de valeur en permettant aux membres du Resah d’innover et de déployer avec succès leurs projets Microsoft dans un Cloud de confiance. Le partenariat entre Experteam et Bleu est donc un formidable accélérateur pour les professionnels de santé qui pourront donner une nouvelle impulsion à leurs opérations IT en tirant parti des nombreux avantages liés à l’utilisation d’un cloud de confiance innovant et sécurisé.