Exclusive Networks lance les solutions XPS

octobre 2024 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce le lancement d’XPS, son nouveau service de facturation et de paiement annualisés. Ce service a été conçu pour aider les partenaires revendeurs à gérer les problèmes de trésorerie et les contraintes budgétaires de leurs clients. Avec XPS, ils peuvent proposer des conditions de paiement structurées et différées, sans contrat spécifique, ni formalité administrative supplémentaire, et sans affecter leurs modalités de commande vers Exclusive Networks.

En effet, face à un avenir exigeant, les entreprises clientes cherchent à prendre des engagements pluriannuels pour obtenir des prix compétitifs, réduire les risques et gagner en certitude financière.Parallèlement, en raison des contraintes de capitaux, les directeurs financiers ont souvent du mal à justifier ces investissements initiaux et refusent d’alourdir leurs engagements au bilan.

Négociations complexes, réserves de trésorerie limitées, évolution rapide du marché... Avec XPS, les partenaires permettent aux entreprises clientes de gérer toutes ces contraintes.

Contrairement aux financements traditionnels, XPS ne nécessite pas l’implication d’entité tierce (établissement financier ou autre). Il s’agit d’un avantage clé par rapport aux formules basées sur la signature d’un contrat de financement ou de leasing.

Les principaux atouts d’XPS :

• Des négociations simplifiées : XPS prend en charge les conditions de facturation structurées ou différées. Les partenaires peuvent ainsi rester focalisés sur la relation client.

• Pas de formalité administrative supplémentaire : Les commandes sont passées normalement. La signature d’un document supplémentaire (financement, accord avec un tiers) n’est pas nécessaire.

• Davantage de contrats : Concluez des transactions plus importantes qui, sans XPS, risqueraient d’être perdues, en particulier durant les périodes critiques des exercices financiers.

• Amélioration de la satisfaction client : Améliorez la satisfaction et la fidélité client en aidant les entreprises à faire face aux contraintes de trésorerie.

• Augmentation du chiffre d’affaires et rentabilité : Signez vos contrats plus rapidement, fidélisez votre clientèle et remportez de nouveaux clients.

• Avantage concurrentiel : Proposez un service imbattable et unique face à la concurrence.

XPS a été testé avec succès sur le marché francais et belge depuis décembre 2023 : plus de 60 partenaires et 30 fournisseurs ont pu profiter de ce nouveau service. Ils ont ainsi pu générer des revenus commerciaux significatifs qui n’auraient pas pu être obtenus autrement. Au vu de ce succès, XPS est désormais disponible dans toute l’Europe de l’Ouest.