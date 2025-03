Evolem fait l’acquisition de ARD-COM

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ARD-COM conseille et accompagne PME, PMI et administrations dans leurs activités quotidiennes pour garantir un système informatique disponible, performant, sécurisé et durable. Bien ancrée dans une triple expertise métier – hébergeur, opérateur, intégrateur – ARD-COM délivre des services à forte valeur ajoutée auprès d’une clientèle fidèle.

ARD-COM, partenaire des PME/ETI

Consciente de l’importance cruciale de la protection des données et de la continuité des activités pour les entreprises, ARD-COM a développé une gamme complète de services, reposant sur leurs Data Centers certifiés ISO et Tier-3, garantissant sécurité et performance optimale pour les données sensibles des PME/ETI.

Fondée par Rahif Daher en 2004 et basée à Marcq-en-Barœul, ARD–COM s’appuie sur une trentaine de collaborateurs, un data center en propre et des data centers partenaires situés dans les Hauts-de-France, pour offrir une assurance complète pour la sécurité des données critiques incluant :

● Solutions d’hébergement physique ou virtuel, Plan de Reprise d’Activité (PRA) et Plan de Continuité

d’Activité (PCA)

● Services d’opérateur télécom, interconnexion de sites et réseau privé

● Solutions d’Intégration IT, de l’audit à la réalisation et la maintenance.

Le fondateur a souhaité s’associer à Evolem pour insuffler une nouvelle dynamique à l’entreprise et accélérer son développement. Avec un chiffre d’affaires proche de 10 M€, ARD-COM bénéficiera également d’une solide expertise en build-up notamment pour renforcer sa présence géographique et sa palette de services.

Rahif Daher reste pleinement impliqué à la direction générale du groupe en charge du développement technique, poursuivant ainsi son engagement dans l’innovation et la structuration des offres technologiques.

En parallèle, Julien Pellegrin, expert reconnu des télécommunications et des infrastructures réseaux, prend la direction générale dédiée aux aspects commerciaux, marketing et ressources humaines. Cette organisation permet de conjuguer expertise technologique et développement stratégique pour assurer la croissance du groupe.