Eviden remporte la deuxième place lors du plus grand exercice de cyberdéfense au monde

mai 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce que quatre de ses experts en cybersécurité basés en Pologne et deux en Roumanie ont participé au plus grand exercice international de cyberdéfense, " Locked Shields 2024 ", organisé par le Centre d’excellence en cyberdéfense coopérative de l’OTAN (CCDCOE) . Grâce aux capacités de l’entreprise et à l’expertise de son personnel, les représentants polonais d’Eviden ont contribué à l’équipe Pologne-Finlande qui a remporté la deuxième place, après la troisième place obtenue par la Pologne l’année dernière. Cette année marque également la deuxième participation consécutive de la Roumanie, qui a fait équipe avec des spécialistes de la cybersécurité d’autres pays.

L’exercice s’est déroulé du 22 au 26 avril et a rassemblé près de 4 000 professionnels militaires et civils de la cyberdéfense, issus de plus de 40 pays. Locked Shields est une plateforme qui permet aux pays d’échanger les meilleures pratiques, d’innover en matière de stratégies et d’améliorer collectivement leurs capacités de réponse aux incidents cyber.

Les experts d’Eviden, par leur participation à Locked Shields, ont fait preuve d’une remarquable capacité à naviguer sur un champ de bataille cyber complexe, en démontrant leur résilience et leur acuité stratégique en matière de sauvegarde des forteresses numériques. Leur expertise collective a été déterminante pour renforcer les cyberdéfenses et favoriser une culture de l’apprentissage continu et de l’innovation.

Chris Moret, responsable mondial des services de cybersécurité chez Eviden, Groupe Atos : "Eviden est fière des réalisations de son équipe présentées à Locked Shields 2024. Participer à un projet aussi important souligne le niveau d’expertise de notre entreprise et réaffirme notre engagement à renforcer les cyberdéfenses à l’échelle mondiale".

Le lieutenant-colonel Urmet Tomp, directeur de Locked Shields 2024, a déclaré : "Chaque année, Locked Shields vise à repousser les limites de ce qui peut être réalisé en matière de formation à la cyberdéfense, et 2024 n’a pas fait exception à la règle. Les compétences acquises ici se traduisent directement par des défenses nationales plus solides contre les cybermenaces du monde réel, renforçant ainsi notre sécurité collective".

M. Mart Noorma, directeur du CCDCOE de l’OTAN, a déclaré : "Cet exercice a pour but d’aider nos pays à développer leurs capacités à faire face aux cybermenaces en tant que coalition. Nous sommes confrontés à des menaces réelles, et la plupart de nos participants sont sortis des tranchées de la cyberguerre réelle pour participer à Locked Shields. Je suis convaincu qu’ils retourneront défendre leurs nations, plus forts que jamais".

Ingénieur général de division Gheorghe Iordache, commandant du commandement de la cyberdéfense, ministère roumain de la défense nationale : "Nous devons renforcer le lien avec le secteur privé pour faire face plus facilement à certains défis qui, à un moment donné, pourraient dépasser nos possibilités de réaction. Ce n’est un secret pour personne que l’OTAN tente également de réunir des institutions militaires et civiles spécialisées afin d’avoir une réaction commune et des compatibilités communes face aux menaces provenant du cyberespace.

Avec des collègues d’autres pays, tous les experts d’Eviden ont prouvé que les structures de défense d’un pays fictif étaient prêtes à faire face à des cyber-attaques visant des infrastructures critiques. En plus de sécuriser des systèmes informatiques et opérationnels complexes, les équipes participantes doivent être efficaces dans un large éventail de disciplines, y compris le signalement d’incidents et la résolution de problèmes médico-légaux, juridiques, d’opérations médiatiques et de guerre de l’information.