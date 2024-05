Eviden ouvre un centre intégré de services de sécurité Cloud, à Timişoara, en Roumanie

Intégré au réseau mondial de Cloud Centers d’Eviden et connecté à ses 17 Security Operation Centers (SOC) gérés par plus de 6 500 experts de la sécurité, le CloudSecOps Center en Roumanie assurera la prestation de services de de sécurité avancés pour le cloud, conformes à la réglementation de l’Union européenne.

Ce nouveau centre fait partie du réseau de quatre Cloud Centers d’Eviden (Ingénierie, Migration, Opérations et Sécurité) qui accompagnent les clients du monde entier à chaque étape de leur parcours cloud, de la migration vers le cloud et l’optimisation continue à l’accélération de l’innovation, le tout dans l’environnement protégé de l’infrastructure de cybersécurité Eviden. Le projet implique une collaboration étroite entre les lignes d’activités OneCloud et Big Data & Security d’Eviden. Celle-ci permettra de concevoir, développer et fournir des solutions de services cloud de bout en bout et à grande échelle pour ses clients, suivant l’approche d’Eviden.

Dominic Fritz, maire de Timişoara, a déclaré : « La technologie est une composante essentielle de la démocratie. Elle joue t un rôle primordial, à la fois en tant que menace mais aussi en tant que solution. La numérisation des services d’administration publique est cruciale pour préserver la confiance dans nos gouvernements et dans le système démocratique. C’est pourquoi ce Cloud Center Eviden est si important. Bien que les clients ne proviennent pas uniquement du secteur public, ces solutions sont indispensables pour préserver la démocratie et la qualité de la vie publique, non seulement en Roumanie mais dans le monde entier. »

Le centre s’engage à fournir des services cloud haute performance, ainsi que des solutions de sécurité développées via un modèle de prestation évolutif, basé sur des partenariats avec des acteurs mondiaux, et des partenaires régionaux.