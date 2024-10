Eviden lance son HSMaaS souverain

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette solution sécurisée et indépendante du cloud public est basée sur le seul HSM disponible aujourd’hui sur le marché qui détienne la qualification de sécurité la plus élevée de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information[1] ) ("qualification renforcée"). Cette solution offre ainsi aux entreprises le plus haut niveau de sécurité possible.

Une offre souveraine (UE) prête pour le post-quantique et répondant aux exigences de NIS2

En plus d’être basée sur l’un des HSM les plus certifiés du marché, l’offre PQC HSMaaS d’Eviden supporte les algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC), fournissant un chiffrement à l’épreuve des progrès de l’informatique quantique.

En tant que solution souveraine (UE), l’offre PQC HSMaaS d’Eviden est hébergée dans des datacenters résilients et souverains en France et gérée par des équipes françaises, garantissant un contrôle total sur les données sensibles. Il minimise ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud public, renforçant à la fois la souveraineté des données et la conformité réglementaire. De plus, l’offre PQC HSMaaS d’Eviden aide les entreprises à répondre aux exigences strictes de la directive NIS2[2] , en sécurisant les données sensibles avec des pratiques de chiffrement robustes qui garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité.

Les clients d’Eviden peuvent désormais bénéficier de la solution PQC HSMaaS, via un abonnement mensuel.