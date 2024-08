Eviden lance CardOS Security Token

août 2024 par Marc Jacob

Cette solution de jeton USB innovante est conçue pour l’infrastructure à clé publique (PKI) et les applications FIDO2. Elle offre des fonctions de sécurité robustes, des opérations cryptographiques, la création et le stockage sécurisés de clés cryptographiques et de certificats. C’est la solution idéale pour les clients qui recherchent une authentification multifactorielle à l’épreuve du phishing, la portabilité, la flexibilité et la facilité d’utilisation sur plusieurs appareils. La puce de sécurité et le système d’exploitation CardOS sont certifiés et fabriqués au sein de l’Union européenne.

Caractéristiques principales :

• Prise en charge de la PKI : Crée, stocke et utilise en toute sécurité des clés cryptographiques et des certificats pour sécuriser le courrier électronique, les signatures numériques, l’authentification sans mot de passe et les connexions aux postes de travail.

• Authentification FIDO2 et sans mot de passe : Conforme aux spécifications FIDO2/CTAP2.1 et certifié par la FIDO™ Alliance. FIDO2 permet des connexions MFA de haute sécurité, sans mot de passe et résistantes au phishing, en combinant ce que vous avez (le token) avec ce que vous connaissez (le PIN secret du token).

• Connectivité polyvalente : Les interfaces USB et sans contact permettent de prendre en charge une large gamme d’appareils et d’environnements.

• Sécurité avancée : Utilise la plateforme de contrôleur de sécurité d’Infineon avec la technologie Integrity Guard pour une protection robuste.

• Compatibilité : Fonctionne en toute transparence avec l’API CardOS et le logiciel de Middleware SCinterface pour une intégration facile avec les applications standard sous Windows, Linux et macOS.

• Authentification pratique et sécurisée : Les utilisateurs n’ont plus besoin de se souvenir de plusieurs mots de passe et noms de connexion. Les utilisateurs finaux peuvent s’authentifier à l’aide de leur jeton de sécurité CardOS et d’un code PIN, si nécessaire, ce qui réduit les coûts du service d’assistance liés à la réinitialisation des mots de passe.

• Idéal pour les environnements informatiques modernes : Bien adaptée aux environnements informatiques et aux appareils sans lecteurs de cartes à puce intégrés, elle fournit une solution d’authentification complète qui prend en charge diverses options, y compris la fonctionnalité PKI et FIDO, dans n’importe quelle combinaison. L’interface sans contact permet également l’accès physique grâce à l’émulation MIFARE Classic.