Eviden lance BXI v3

novembre 2024 par Marc Jacob

Les domaines de l’IA et du HPC connaissent une augmentation exponentielle de la puissance de calcul notamment avec les performances « Exascale[1] » et des grands modèles de langage (LLM) avec des trillions de paramètres en développement. Face à cette évolution, le réseau « scale-out », l’épine dorsale du système, n’a pas connu les mêmes améliorations, dressant des barrières[2] pour la progression de la science de l’IA et du HPC et nécessitant une approche radicalement différente.

Pour relever ce défi, Eviden a développé la troisième génération de sa technologie de réseau brevetée « BullSequana eXascale Interconnect » (BXI v3) en partenariat avec le CEA. Grâce à cette avancée, les innovations dans le domaine des SmartNIC (cartes d’interface réseau intelligentes) et des protocoles de déchargement des applications deviennent une réalité pour l’intelligence artificielle et le calcul intensif.

Alors que le nombre de processeurs graphiques (GPU) dans les systèmes informatiques augmente rapidement, en particulier pour les applications d’intelligence artificielle, de nombreuses solutions de réseau « scale-out » existantes peinent à supporter et renforcer le niveau de performance de ces puissants processeurs.

L’une des principales caractéristiques du BXI v3 est sa capacité à décharger les communications des applications, généralement gérées par le processeur, vers un composant spécialisé de la carte d’interface réseau. Cette approche unique optimise les communications distribuées à l’échelle, permettant une gestion beaucoup plus efficace que les méthodes actuelles, optimisant ainsi l’allocation des ressources CPU et GPU. L’exécution des applications en est ainsi plus rapide (jusqu’à 35 %) et le coût total de possession (TCO) en ressort réduit.

Avec le BXI v3, Eviden a adopté Ethernet comme protocole de communication de base, en l’améliorant avec des caractéristiques généralement réservées aux réseaux « scale-out » haut de gamme, tels que Infiniband. Le BXI v3 offre des temps de latence exceptionnellement bas (moins de 200 ns de port à port), une bande passante élevée, une commutation de paquets, une gestion avancée de la congestion et une évolutivité significative.

Le choix d’Ethernet ainsi que l’amélioration de ses capacités représentent une étape importante sur la feuille de route de technologies de réseau « BXI Scale-Out », permettant à Eviden de fournir dès 2025 une solution déjà alignée sur les ambitions de Consortium Ultra Ethernet Consortium (UEC). En tant que seul membre fondateur européen de l’UEC, Eviden collabore avec des géants de l’industrie pour développer le Consortium Ultra-Ethernet, dans le but de permettre un écosystème plus large de composants et de marchés et étendre l’Ethernet à l’AI et au HPC avec des capacités SmartNIC prêtes à l’emploi.