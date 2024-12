Eviden classée parmi les leaders du marché de l’analyse, de l’IA, des plateformes de données et de l’automatisation (AADA) dans l’évaluation 2024 de HFS Research

décembre 2024 par Marc Jacob

Eviden, l’entreprise du Groupe Atos a été classée parmi les leaders du marché dans le rapport HFS Horizons : « Les services AADA pour l’Entreprise Générative, rapport 2024 ». Ce rapport évalue 27 fournisseurs de services sur le plan de l’efficacité avec laquelle ils aident leurs clients à adopter le quadruplet AADA (Analytics, AI, Data Platforms and Automation) pour stimuler l’innovation et réaliser de la valeur. Cet ensemble englobe des domaines clés tels que l’IA et l’IA Générative, la modernisation des données en mode cloud, le développement stratégique des talents et l’automatisation des opérations commerciales.

Cette étude évalue les capacités des fournisseurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur AADA sur la base d’un ensemble de dimensions afin de comprendre le pourquoi, le quoi, le comment et le « et quoi si ? » de leurs offres de services.

Dans ce rapport, les leaders du marché (Horizon 3), tels qu’Eviden, sont sur la bonne voie pour aider leurs clients à devenir des entreprises génératives. Ils réunissent en effet la bonne combinaison de technologie, de talent, de propriété intellectuelle et de fourniture, contribuant ainsi à des résultats efficaces. Eviden est l’un des rares fournisseurs de transformation numérique à pouvoir proposer des solutions de bout en bout, depuis la modernisation de l’architecture des données de l’entreprise et l’exploitation d’une infrastructure optimale - que ce soit sur le cloud ou en périphérie - jusqu’à l’incorporation de mesures de sécurité robustes et la mise en place de systèmes éthiques et responsables. Avec ses offres d’analyse et d’automatisation basées sur l’IA, soutenues par une équipe mondiale de 8 000 experts en données et en IA, Eviden s’assure que les entreprises peuvent extraire des informations significatives de leurs données et piloter l’automatisation pour maximiser le retour sur investissement.

Ashish Chaturvedi, HFS Research Practice Leader, a déclaré : " L’ensemble robuste des offres d’Eviden en matière d’analyse, d’IA, de données et d’automatisation, proposées dans de multiples secteurs, peut aider les entreprises à devenir agiles, sans friction et autonomes. Grâce à son offre Responsible AI Framework, Eviden aide ses clients à concevoir et construire des solutions d’IA éthiques, explicables et sécurisées, en utilisant une approche de conseil de bout en bout qui s’appuie sur une équipe de plus de 8 000 experts en données et en IA dans le monde entier. La collaboration approfondie d’Eviden avec des partenaires tels que Google Cloud et Databricks renforce sa capacité à fournir des solutions sur mesure telles que des architectures de données avancées et des processus métier alimentés par l’IA, ce qui se traduit par des résultats commerciaux clairs et remarquables pour les clients."