Eviden annonce la signature d’un partenariat avec IQM Quantum Computers

octobre 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce la signature d’un partenariat avec IQM Quantum Computers – un spécialiste mondial dans la conception, la construction et la vente d’ordinateurs quantiques – afin de faire de l’informatique quantique une réalité pour les entreprises et organisations. Bien que la performance soit clé, la stabilité et la fidélité des qubits sont devenues les pierres angulaires de la révolution quantique à venir pour réaliser des opérations exactes. Pour répondre à cet enjeu, IQM SparkTM, ordinateur quantique supraconducteur fourni par IQM Quantum Computers, offre une haute-fidélité pour les opérations à un ou deux qubits, permettant ainsi des applications quantiques.

Eviden a installé cet ordinateur quantique IQM SparkTM, spécialement conçu pour la formation et la recherche expérimentale, afin que ses clients puissent apprendre, expérimenter et développer des preuves de concept (PoC) quantiques en conditions réelles. L’installation d’IQM SparkTM est une étape majeure dans la feuille de route quantique d’Eviden qui s’engage à rendre ces technologies plus accessibles et à favoriser leur adoption.

Installée dans l’usine phare d’Eviden à Angers, les utilisateurs et clients du Groupe pourront bénéficier d’un accès physique complet à la machine pour mener à bien des expérimentations immédiates. L’accès on-premise sera complété par un accès à distance et à la demande grâce à un cloud privé d’Eviden, permettant de déployer encore plus largement cette technologie.

Centres de recherche, universités et acteurs industriels pourront ainsi mieux appréhender et comprendre les technologies d’informatique quantique et découvrir, entre autres, les différentes approches de programmation, les modèles de bruits ou encore les contraintes d’utilisation.

La communauté R&D d’Eviden ainsi que l’équipe de conseil en informatique quantique auront également un accès privilégié à IQM SparkTM pour améliorer les applications quantiques, favoriser l’intégration avec les clusters de calcul haute-performance, améliorer les compilateurs et créer de nouveaux compilateurs adaptés à la technologie d’IQM.

L’accès à cet ordinateur quantique fait désormais partie intégrante de l’offre Qaptiva d’Eviden, un environnement complet pour le développement d’application quantique, enrichi de services de conseil et d’un écosystème de partenaires matériels et logiciels.