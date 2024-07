Eviden accompagne l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) vers l’informatique quantique

juillet 2024 par Marc Jacob

Alors que certains secteurs semblent prêts à recourir à l’informatique quantique pour des problèmes aujourd’hui traités par les supercalculateurs, l’objectif des clients évolue. D’une logique de recherche pure, la demande se tourne aujourd’hui vers le développement et l’utilisation d’applications concrètes d’informatique quantique pour anticiper l’arrivée des premiers ordinateurs quantiques.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) mène cette activité quantique au sein d’un écosystème riche de recherche et en lien avec le projet MesoNET qui regroupe 20 centres de calcul régionaux répartis sur toute la France, et qui est piloté par GENCI. L’écosystème MesoNET pourra ainsi profiter de la double connaissance des experts d’Eviden, sur le plan de la technologie et des enjeux industriels, pour former les chercheurs et les professionnels.

Arnaud RENARD, Directeur du Centre de Calcul Régional ROMEO de l’URCA a souligné « Au sein du projet MesoNET, l’Université de Reims Champagne-Ardenne met à la disposition des chercheurs, des étudiants et des industriels des programmes de formation qui couvrent les domaines généraux du HPC. Dans le cadre d’un axe "Architectures spécialisées" nous accompagnons les chercheurs dans l’expérimentation des toutes dernières avancées technologiques. Avec ce projet, Eviden fournit une série de formations qui vont des fondamentaux de l’informatique quantique à la programmation quantique. Ainsi, nous préparons aujourd’hui les algorithmes de demain ».

Olivier Hess, Global Quantum Computing Technology Advisor & Head Quantum France, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : “ Nous sommes heureux d’accompagner URCA dans la compréhension et la maîtrise des enjeux et des technologies liées à l’informatique quantique, la prochaine révolution numérique. Ce projet succède à la récente collaboration entre URCA et Eviden qui a permis d’étendre les capacités du supercalculateur Roméo afin de répondre aux besoins croissants en IA des communautés de chercheurs du Grand-Est. Nous sommes fiers de cette confiance renouvelée ».

Qaptiva est un environnement complet de développement d’applications d’informatique quantique proposée par Eviden, enrichie de services de consulting et d’un écosystème de partenaires logiciels et matériels. S’appuyant sur l’expérience significative d’Eviden en matière d’informatique hybride, Qaptiva™ permet aux entreprises, aux organisations et aux centres de recherche du monde entier d’exploiter le potentiel de l’informatique quantique et de faire passer le développement d’applications à la vitesse supérieure pour résoudre des problèmes commerciaux et scientifiques complexes.